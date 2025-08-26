El Valencia, 24 horas pendiente del Leeds por Ramazani

El mercado de fichajes está a menos de una semana de echar el cierre y cada día que pasa hace mella en un Valencia CF que todavía no ha cerrado su plantilla. Ya hace varios días que Largie Ramazani, extremo belga de 24 años, se convirtió en el objetivo prioritario para reforzar el ataque de Carlos Corberán y, aunque hay buena sintonía entre Valencia y Leeds, club al que pertenece, y la operación ha ido avanzando a buen ritmo, no está ni mucho menos cerrada. De hecho, este martes el conjunto inglés no ha desbloqueado ninguno de los flecos que a esta hora impiden el acuerdo, a pesar de que era un día marcado en rojo por la dirección deportiva del Valencia para dejarlo todo atado.

Han sido 24 pendientes del Leeds que han supuesto un pequeño contratiempo, pues el Valencia tenía confianza en cerrar pronto la operación después de acelerar la negociación el pasado lunes. El club blanquinegro está dispuesto a poner fin al tira y afloja y ceder con la opción de compra, un fleco que el Leeds no quiere incluir. De hecho, está prácticamente descartado. Sin embargo, los clubes todavía no han alcanzado un acuerdo en cuanto al precio de la cesión y al salario del futbolista, y eso es lo que ha impedido que a lo largo del martes se hayan producido avances.

Todavía hay optimismo

Que este martes no se haya avanzado no quiere decir que la operación esté caída ni mucho menos. De hecho, el Valencia todavía es optimista y volverá este miércoles a la carga para seguir acercando posturas. Las 24 horas en las que el Leeds no ha cedido han sido un aviso de que no será un fichaje tan sencillo como apuntaba a priori, pero se sigue confiando en que llegará a buen puerto, sobre todo porque la sintonía todavía es buena y porque el futbolista quiere jugar en Mestalla.

Ramazani, sin minutos

La mejor prueba de que la negociación sigue su curso es que este martes Ramazani se ha quedado fuera de la convocatoria del partido que el Leeds United disputa frente al Sheffield United correspondiente a la EFL Cup. El club inglés tampoco quiere asumir riesgos, consciente de que el futbolista podría hacer pronto las maletas.