Umar Sadiq, fuera de la convocatoria de la Real Sociedad para el último tramo de pretemporada

Umar Sadiq sigue sin haber disputado un solo minuto en esta pretemporada tras su vuelta a la Real Sociedad. Es más, el delantero tampoco ha sido convocado para el que será el último doble encuentro, uno matinal y otro vespertino, de preparación para los donostiarras ante el Bournemouth, en una lista que contiene hasta ocho atacantes, pero en la que no hay rastro del nigeriano.

Por estas fechas, las causas de la no convocatoria de un futbolista pueden ser, en líneas generales, dos: el jugador está resolviendo su futuro o no está preparado físicamente para jugar. Y, en este caso, parece que Sadiq está en la segunda situación, ya que viene de perderse unas cuantas sesiones de entrenamiento por enfermedad. Por tanto, aunque su continuidad no está asegurada, todo indica que su ausencia no estaría relacionada con una posible salida.

Futuro incierto

El internacional nigeriano regresó este verano después de su cesión en el Valencia CF. Con varios clubes interesados en el jugador, la Real Sociedad estudia sus posibilidades en un mercado en el que no descartan nada. Así lo dijo el propio presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, quien explicó que "hay que ver cómo ve la temporada el entrenador para tomar las decisiones pertinentes", pero que "Sadiq lo está haciendo muy bien".

De momento, el equipo de Mestalla habría presentado una oferta de cesión para que Sadiq volviera a vestir la elástica valencianista, pagando por sus servicios y haciéndose cargo de la ficha al completo. Sin embargo, con la Real estudiando la propuesta, nuevos nombres aparecen para reforzar la delantera 'che'. El último, Arnaut Danjuma, que podría cambiar Villarreal por Valencia.

Su paso por Valencia

Sadiq disputó 16 encuentros de LaLiga EA Sports con el Valencia CF tras su préstamo en el mercado invernal de la 24/25. Con 5 tantos en la competición doméstica y otro en los 3 partidos de Copa del Rey que jugó, el nigeriano se ganó el cariño de la afición a base de goles. Y es que, con sus dianas ante Osasuna o Valladolid, el ariete dio bastantes puntos a un equipo que, antes de su llegada, estaba muy necesitado de ellos.