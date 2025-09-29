Última hora: previsión meteorológica a la hora del Valencia - Oviedo

Los 40000 abonados del Valencia CF y los 130 aficionados del Real Oviedo, con entrada comprada, mantienen la incertidumbre sobre la disputa esta noche (21:00 h, Mestalla) del partido entre ambas entidades, correspondiente a la jornada 7 de la Liga. A solo diez horas del horario fijado para el comienzo del duelo, entre las partes implicadas -clubes, LaLiga, Real Federación Española de Fútbol- únicamente el Valencia se pronunció el domingo.

Mientras tanto, las previsiones meteorológicas son adversas. A la hora del partido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que la alerta por lluvias continuará siendo de nivel rojo en la ciudad de València. Ante esta situación, desde el domingo a las dos y media de la tarde, los canales informativos del Ayuntamiento de la ciudad recomendaron a los ciudadanos quedarse en casa, evitar desplazamientos innecesarios e informarse en todo momento de la evolución del temporal.

Asimismo, este lunes las clases en universidades, institutos y colegios están suspendidas y la mayoría de trabajadores no esenciales se encuentran teletrabajando por indicación de empresas y entidades públicas. La práctica deportiva al aire libre, dependiente de servicios municipales, está prohibida y se han cerrado parques y jardines.

Los pronósticos para las próximas horas en la ciudad de València llaman a la cautela. El modelo AROME (alta resolución) prevé una cantidad extraordinaria de agua sobre las proximidades del Golfo de València, con picos de hasta 400 mm, y en estos momentos parece probable que buena parte de esta tormenta estática pueda descargarse sobre el área metropolitana.

Los aficionados, sin información

Entre los aficionados, la situación comienza a ser de desconcierto. Mientras en València contrastan las recomendaciones de quedarse en casa con el silencio de los organismos que rigen el fútbol, en Oviedo, los seguidores que tenían pensando desplazarse no sabían muy bien cómo proceder a primera hora de la mañana. Ya los hay por València, aunque la mayoría se iba a desplazar en vuelo directo a primera hora de la tarde o en AVE este lunes. Algunos de ellos han decidido cancelar el desplazamiento ante la situación meteorológica extremadamente adversa.

Este es el mensaje que lanzó el domingo el Valencia CF: "Las previsiones meteorológicas que se esperan para el lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el Club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados". De momento, a la espera de que los organismos futbolísticos atiendan o no a las recomendaciones, no ha habido nuevas comunicaciones.

Al Real Oviedo se le instó a "garantizar el viaje" a València. Con el equipo carbayón concentrado en la ciudad, una de las posibilidades que se barajarían, si finalmente se aplazara el partido, es que se jugara cuanto antes, por ejemplo, el mismo martes.

