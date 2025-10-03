Última hora de los lesionados del Valencia CF

El partido del Oviedo dejó un mal sabor de boca en el equipo, aunque también en cuerpo técnico y aficionados. La imagen no fue buena y los asturianos remontaron el partido en poco más de un minuto, dejando a los valencianistas sin puntos en lo que parecía una victoria segura en Mestalla. Por otro lado, tanto Gayà como Foulquier terminaron con molestias e incluso estuvieron ausentes en los entrenamientos posteriores al encuentro. Bajo el foco está también el estado físico de Ugrinic, que no ha tenido prácticamente protagonismo en este inicio de temporada.

Dimitri Foulquier no completó este viernes el último entrenamiento del Valencia antes del partido de este sábado contra el Girona en Montilivi debido a unas molestias en la rodilla. Foulquier, que no se entrenó con el grupo el jueves, sí que comenzó la sesión con el resto del equipo, pero se retiró antes del final del entrenamiento. Corberán dejó claro que deberá esperar a ver cómo evoluciona para valorar su presencia en el duelo. En cualquier caso, aclaró ante los medios que Thierry "sí está preparado para jugar 90 minutos".

El caso de Gayà parece que se quedó más en un susto. El capitán, quien sufrió tanto un golpe como una sobrecarga en el gemelo, pudo completar la sesión junto al resto de la plantilla y todo apunta a que será titular contra el Girona en el último partido liguero antes del parón internacional.

Ugrinic, con molestias en la rodilla

Por último, el suizo Filip Ugrinic arrastra molestias en el tendón rotuliano de la rodilla, aunque sí se ejercitó con el grupo. El técnico se muestra prudente, pero el centrocampista apunta a entrar en la convocatoria.

Vía: Superdeporte