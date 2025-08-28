Uche mantiene en vilo al Getafe y al Valencia CF

Ahora ya sí el el futuro de Christantus Uche es el gran culebrón del verano a falta de grandes historias en estos últimos compases del mercado e fichajes. El futbolista del Getafe estaba y está en todas las quinielas para abandonar la entidad azulona este verano, presumiblemente rumbo a la Premier League, lo que supondría un gran traspaso para las arcas azulonas. De hecho el equipo que dirige José Bordalás está pendiente de esta operación o de la salida de Borja Mayoral para poder inscribir futbolistas.

A principios de esta semana parecía que todo estaba casi arreglado con el Wolves inglés para que Uche probara suerte en la Premier. La operación, gestionado por mismo Jorge Mendes, se pactó en unos 20 millones de euros, aunque más tarde trascendió que el acuerdo se iba hasta los 22 millones de euros. De hecho el traspaso estaba tan avanzado que Uche fue duda hasta última hora el pasado lunes para medirse al Sevilla FC en la jornada 2 de Liga.

Solo unos días después pese a que esa salida de Uche se ha enfriado, Getafe y Valencia CF siguen pendientes de la disponibilidad del africano. José Bordalás se ha referido así de la situación del jugador antes de visitar Mestalla: "Está claro que esta no es la situación ideal pero tenemos que trabajar de la mejor forma. Los chicos tienen un comportamiento ejemplar, entienden lo que trabajamos a nivel táctico, los veo con mucha ilusión, y sabemos que este partido va a ser complicado",

El futbolista nigeriano es una pieza importante para José Bordalás. Su actuación en Balaídos en la primera jornada de Liga bien lo demuestra con un gol y una asistencia. Bordalás no tiene dudas: "De momento está convocado y si está convocado tiene opciones de jugar. Si no hay ningún problema seguro estará con nosotros"

En ese sentido también habló Corberán, sobre si es un dolor de cabeza añadido la situación de Uche para preparar el duelo: "No. Uche jugó los dos partidos previos, ha demostrado ser un jugador importantísimo. Se hablaba de que era un jugador de Primera RFEF y ha demostrado ser un jugador de primera y de nivel. Cuando juegas contra jugadores de nivel eso debe aumentar tu motivación". El Valencia CF mira de reojo este asunto. El próximo rival que visitará Mestalla será el Getafe el próximo viernes a las 21:30. Un partido para el que por ahora está confirmada la presencia del jugador más en forma de los de Bordalás.