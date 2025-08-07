Turquía y Arabia han tentado a un recuperado Bernat

Juan Bernat, canterano forjado en el Valencia CF, se plantea cuál será el siguiente paso a dar en una carrera que le ha llevado por alguno de los clubes más fuertes de Europa: Bayern de Múnich, al que llegó siendo muy joven en 2014 dejando más de diez millones en las arcas de Mestalla, Paris SG, dónde jugó cinco temporadas, Benfica o Villarreal. Ahora, debe elegir entre quedarse en España, donde interesa a varios equipos, o emprender una nueva aventura en el extranjero. De hecho, el zurdo de 32 años cuenta con propuestas en competiciones cada vez más pujante como las de Arabia Saudita y Turquía.

La temporada pasada, pese a las molestias que le impidieron dar su mejor versión, Bernat disputó 24 partidos de Liga y tres de Copa entre el Villarreal y el Getafe. El valenciano ha aprovechado los últimos meses de temporada, en los que fue rindiendo cada vez mejor, y el verano para recuperar sensaciones y dejar atrás una lesión de pubis que ha evolucionado bien tras la última intervención.

Este verano, Bernat busca la mejor decisión con vistas al futuro. Baraja diferentes ofertas de ligas exóticas, además de la española. Desde hace tiempo por su cabeza y su corazón siempre ha pasado la idea de volver al Valencia y cerrar el ciclo con el equipo de su vida. De hecho, a principios de verano, estuvo en la mesa blanquinegra antes de que finalmente se tomara la decisión de renovar a Jesús Vázquez.

Hoy, una posibilidad importante sería la de reforzar a otro conjunto de la Comunitat Valenciana como el Elche, que está reforzándose acorde con la exigencia de cumplir con el objetivo ilusionante de mantenerse en Primera división. Asimismo, otra opción es la la del Levante UD gracias a su polivalencia y capacidad para jugar como interior o extremo más allá del lateral zurdo. Uno u otro equipo, Levante o Elche, sería el tercer equipo valenciano en la amplia hoja de servicios de un futbolista que ha vestido la camiseta roja de España en 11 ocasiones.