Tomás: "Si no ganabas a los 15 minutos, Mestalla se enfadaba. Ese ambiente me motivaba"

Si hay un exjugador que reúne los sentimientos valencianista y oviedista ese es Tomás González (Madrid, 1963). Entre 1985 y 1994, el centrocampista temido por su potente disparo jugó 159 partidos con la camiseta del Oviedo y 173, incluidos nueve en competiciones europeas, con el Valencia. Si el partido continúa adelante, Tomás tiene previsto acudir a Mestalla como analista de La Nueva España, diario al que ha concedido una entrevista rememorando aquellos maravillosos años en los que los carbayones compartían sitio en Primera con los grandes, entre ellos, el Valencia.

"Siempre mantuve la esperanza de que volvería a ver un Valencia - Oviedo, pero la cosa se ha ido alargando", dice sonriendo en referencia a los casi 25 años que han trascurrido desde el precedente entre ambas entidades en LaLiga.

Tomas abandonó el Oviedo en 1989 para fichar por un Valencia que volvía a pujar por los primeros puestos de la clasificación tras una década oscura en los años 80, tiempos en los que la cantera rescató al equipo de los infiernos deportivos y económicos. El conjunto del Principado decidió no atender las peticiones económicas del jugador. Entonces, le llamaron, según admite, "Atlético, Zaragoza y Valencia". "Al Atleti le dije que no porque de allí me echaron, no confiaron en mí. Decidí entre Valencia y Zaragoza, me llenaba más el ambiente de València. Allí pedí y sí me dieron", explica el madrileño, residente desde hace años en la capital asturiana.

"No, no, aquí se viene a ganar la Liga"

"Me encontré con un muy buen Valencia. En el primer año fuimos subcampeones de Liga, fue un salto importante. La diferencia era pasar de no bajar a pelear por el título. A los cinco o seis partidos, con mi mentalidad, me dije: 'con ese ritmo no bajamos'. Y, en València, me decían: 'No, no, aquí se viene a ganar la Liga'", relata.

El centrocampista formado en las categorías inferiores del Atlético reconoce que en el Valencia había "¡el triple!" de presión que en el Oviedo. "Como no fueras ganando a los 15 minutos, la gente se enfadaba: era muy exigente. Llenaba el campo, apoyaba, pero achuchaba. Me venía bien, esos ambientes me motivaban. Había jugadores a los que les podía venir grande, a mí no me influía", cuenta sobre cómo vivía los partidos en Mestalla.

Tomas relata en la entrevista a La Nueva España -aquí puede leerse al completo- cómo convivió los primeros meses con el exigente entrenador uruguayo Víctor Espárrago. "Me costó al principio. Él tenía una mentalidad en la que quien llegaba nuevo iba al banquillo, luego jugaba un rato y después pasaba a la grada. Al tercer o cuarto partido, yo dije que me quería ir en la prensa. Parte de la afición se enfadó y otra me apoyó. Había ido para crecer y no me ponían me vino bien. Espárrago reculó empezó a ponerme y ya no me quitó. No puedes tener a una persona parada porque sí. Yo confiaba mucho en mí", argumenta un futbolista que en aquella campaña del subcampeonato en la Liga por detrás del Real Madrid, disputó 27 encuentros en los que hizo dos goles.

Buenos momentos en València

Por último, el madrileño de 62 años evoca su renovación de contrato como su mejor momento en Mestalla. "En verano siempre estaba en la lista de posibles salidas, pese a que estaba jugando una media de 30 partidos por temporada. Tres años así. Me había comprado piso y no era capaz de reformarlo porque pensaba: 'Espera, que a lo mejor en verano me tengo que ir'. El último año, en vez de dejarme libre me renovaron un año más. Fue una alegría", concluye Tomás.

