Tira y afloja final por la cesión de Largie Ramazani

Una vez que el Leeds United concretó el fichaje de Noah Okafor, el Valencia CF se lanzó a por la cesión de Largie Ramazani, extremo izquierdo y segundo delantero del equipo inglés desde que se hizo con sus servicios el verano pasado por 8 millones. Con el visto bueno del jugador, la negociación con el club de Elland Road está en su punto álgido. Hay optimismo en el Valencia para hacer realidad la llegada del jugador en breve, aunque el acuerdo entre clubes todavía no se ha conseguido cerrar.

A falta de una semana para el final de mercado, la intención con la que tanto el Valencia como el Leeds entraron de lleno en la negociación durante el fin semana es que esta fuese rápida por lo que pudiera pasar. Los de Mestalla, además, están pendientes de que la Real Sociedad rebaje sus pretensiones por Umar Sadiq, el '9' con el que Carlos Corberán desea completar las variantes que ofrece Hugo Duro. La prioridad, de hecho, en este último tramo de la ventana veraniega de transferencias.

Largie Ramazani le ha trasmitido a Miguel Ángel Corona, director deportivo, que acepta la propuesta de volver a la Liga de la mano del Valencia. Asimismo, la entidad de Mestalla está por la labor de asumir el salario del futbolista sin que el Leeds tenga que hacerse cargo de ningún porcentaje. Y los ingleses, ya saben por boca del pequeño belga que su deseo es jugar esta temporada como blanquinegro y recuperar la confianza perdida a las órdenes del alemán Daniel Farke. El técnico ha dejado al ex del Almería, prácticamente, el último en el orden jerárquico de los extremos con los que 'the whites' competirán por mantener la categoría en la Premier League.

Si el Valencia quiere a Ramazani, y su entrenador no cuenta con él... ¿Dónde estriban las diferencias que el Valencia considera factibles de salvar en las próximas horas? En el pago por la cesión que pide el Leeds, así como en la opción de compra y el precio de la misma. El acuerdo para que el extremo llegue cedido a Mestalla sin opción de compra estaría próximo, si bien, con la baza de la voluntad del veloz atacante, los blanquinegros tratan de conseguir una opción de compra, para la que el Leeds es reacio, todavía más si el precio de esa opción les hiciera correr el riesgo de perder al jugador dentro de un año si el belga de 24 años se revalorizase con el Valencia en la Liga.

No obstante, los márgenes con los que se mueve el Valencia son estrechos y con la urgencia de apostar fuerte en la posición de '9', la probabilidad de que el Valencia termine dando su brazo a torcer para acordar una cesión simple es elevada, siempre y cuando el 'loan fee' también encaje en los parámetros económicos que Gourlay le encomendó a Miguel Corona en el mes de julio.

Sadiq y el pulso con la Real Sociedad

Para la demarcación de delantero centro, desde hace semanas, el elegido es Umar Sadiq, que continúa presionando a la Real Sociedad para que le deje jugar cedido en Mestalla, donde estuvo muy cómodo entre enero y mayo de este 2025. En San Sebastián se ha entendido como un pulso el hecho de que dos de los no inscritos y sin dorsal, Sadiq y Becker, no acudieran el domingo al palco de jugadores en Anoeta junto al resto de los descartados -entre ellos, dos más que tampoco cuentan, Javi López y Odriozola-, para presencia el partido de sus compañeros ante el Espanyol. Un gesto que no gustó a los directivos realistas, aunque no se prevé que vayan a ser sancionados.

La situación apenas ha cambiado, se mantiene la tensa espera entre las partes. Sadiq ha insistido a la Real de que le abre camino a València o pedirá de vuelta su dorsal y se quedará en la Real. La oferta del Girona por él ha perdido credibilidad con el delantero ucraniano Vladyslav Vanat por delante del nigeriano.

El Valencia quiere acelerar por Sangaré

La otra operación caliente estos días en el Valencia CF es la del lateral derecho. El objetivo destapado por SUPER, así como también la negociación con la Roma para rebajar la opción de compra que pide por él, Buba Sangaré, ha comunicado al club de la capital italiana su deseo de partir a València para disponer en la Liga de minutos y oportunidades en el primer equipo, algo de lo que ha carecido en la serie A.

Como ha informado 'Tribuna Deportiva' y ha confirmado este diario, en la mañana de este lunes hubo una reunión para desbloquear la situación. Según ha podido saber SUPER, las posiciones están más cerca, pero la Roma todavía se mantiene firme en su voluntad de sacar partido de la probable explosión de un joven lateral que el verano pasado se llevó a Italia por 1,3 millones de euros. Los dos clubes están explorando vías en busca del acuerdo que contente a ambas partes, por ejemplo, una opción de compra que entre en los cálculos del Valencia y un porcentaje de una futura venta para los italianos.

El Valencia, sea como sea, quiere acelerar el asunto. Si Buba viene al Valencia con ficha del filial, para alternar primer equipo y Valencia Mestalla, Rubo Iranzo tiene todas las papeletas para marcharse al filial del Celta.

El día de marcado, además, deja la salida inminente de Hugo Guillamón a Croacia, donde ha llegado para pasar la revisión médica con el Hajduk Split antes de firmar en cuestión de horas su nuevo contrato. En breve, la marcha del valenciano será oficial.