Thierry, la única 'luz' de Barcelona 322 días después

Thierry Rendall fue la única luz en la trágica noche de Barcelona. El portugués volvió a los terrenos de juego 322 días después. El lateral del Valencia, recuperado de su rotura del ligamento cruzado anterior, regresó a la competición ante el FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff en su programada vuelta progresiva a la competición.

El defensa blanquigro volvió a tener minutos en un partido oficial tras once meses de su grave lesión sufrida en el mes de octubre de 2024. El lateral portugués se lesionó de una rotura del ligamento cruzado anterior en el partido que enfrentó al Valencia CF y al Getafe CF en el Coliseum el 27 de octubre de 2024.

“Fue cerca del minuto 50’ y en ese lance yo iba fuerte y cuando vi que venía Alderete, intento quitar el pie para no recibir la segunda amarilla y, en ese movimiento, la rodilla me fue hacia dentro y escuché un sonido. Noté un poco de molestia, pero fue más el susto del sonido porque eso nunca es bueno. Cuando entré al vestuario, estaba caliente y apoyé el pie en el suelo y le dije al doctor que estaba bien y que iba a salir a jugar y terminar el partido. Al final del encuentro, no tenía tanta movilidad en la rodilla, me dolía un poco. Creía que no iba a ser nada, pero fue lo peor”, describió.

Media hora

Pese a ello, Thierry Rendall nunca ‘bajó los brazos’ y a base de esfuerzo, sacrificio y mucha resiliencia, el defensa valencianista consiguió recuperarse. En la noche de ayer, ante el FC Barcelona, vio como todo su trabajo, durante este proceso de recuperación, fue recompensado. El de Amadora sustituyó a Diakhaby, otro de los grandes ejemplos de superación, y disputó 30 minutos.

Vía: Superdeporte