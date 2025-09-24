La Tertulia Torino abre sus puertas a nuevos socios

La Tertulia Torino, que este año celebra el 30º aniversario de la fundación de esta asociación de valencianistas del ámbito de la sociedad civil, ha celebrado esta semana una cena-asamblea, entre informes jurídicos, deportivos y económicos, para incorporar a cinco nuevos socios en la entidad presidida por José Rafael García-Fúster.

Se trata de la empresaria Noema Ortí, a la sazón hija de Jaume Ortí, expresidente del Valencia CF, tristemente fallecido. Además, se han incorporado Alejandro Fliquete, notario, expresidente del Club Náutico de Valencia; Ramiro Verdejo,médico especialista en Angiología y Cirugía vascular y expresidente del Club de Tenis Valencia y Salvador Raga, editor y presidente de Vinatea.También han sido nombrado esta semana socios de honor los valencianos Javier Marín, CEO de Singular Bank, vicepresidente de IOR (Banco Vaticano) y ex consejero delegado de Banco Santander, así como el actor y y presentador de programas de televisión Arturo Valls. Estos dos últimos se suman a los actuales socios de honor,Enrique Ponce, Enrique Arce, así como el socio número 1 del Valencia CF, José Benet, de 94 años de edad.

También en esta última asamblea general de la Tertulia Torino, de la que forman parte cuarenta personas, ha quedado constituido el jurado que este jueves día 25 de septiembre elegirá, en el Ateneo Mercantil de Valencia, las ‘Distinciones Tertulia Torino’ con motivo del 30º aniversario de su constitución. El jurado está compuesto por Manuel Broseta, Carmen de Rosa y Vicente Garrido (en representación de la sociedad civil), así como por Carlos Pascual y Antonio Egea (en representación de la Tertulia Torino) y por José Rafael García-Fuster y Salvador Alborch (secretario de la Tertulia Torino).

Vía: Superdeporte