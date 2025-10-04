Tárrega: "Que nadie dude de la profesionalidad y compromiso de este equipo"

César Tárrega, capitán del Valencia CF este sábado en Girona, se ha mostrado sincero tras la derrota del Valencia en Montilivi (2-1). "La sensaciones son malas porque veníamos convencido de que sacaríamos los tres puntos", dice el de Aldaia, que añade que "no se tiene que dudar del compromiso y la profesionalidad de este equipo".

Estas son las demás declaraciones del central valenciano:

Qué ha fallado

"Los detalles nos han privado de los tres puntos, en el mejor momento nos han pegado ese mazazo. Quisimos reaccionar, pero fue tarde. Somos profesionales para no permitir esos detalles que te hacen perder partidos. Cuando el fútbol de alto nivel es parejo, los detalles hacen ganar o perder"

Reclamaciones en el 2-1

"No puedo decir mucho, creo que la acción empieza con un bloqueo estando en fuera de juego, no puedo decir mucho"

Malas sensaciones para el parón

"Nadie tiene que dudar de la profesionalidad y compromiso con el club, desde ya mismo a trabajar para revertir esta mala racha. Ponernos el mono de faena y currar mucho, no queda otra".

El que también se pronunció en zona mixta ha sido el centrocampista Pepelu, que indica que "el equipo está dolido" tras haberse dejado seis puntos con los colistas de la Liga

Sensaciones

"El equipo está dolido, veníamos de una derrota complicada teníamos que dar un paso y no hemos salido como teníamos que salir. Duele y hay que hacérselo mirar"

Errores en la defensa del balón parado

"Hay que ser sincero, es un punto que tenemos que mejorar (balón parado). No se puede consentir tres semanas, hay que hacérselo mirar"

Soluciones

"Todas las derrotas duelen, hay un parón ahora, hay que corregir, hay cosas que nos podemos exigir más y hay que volver con la cabeza limpia"

Vía: Superdeporte