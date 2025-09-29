Suspendido el Valencia-Oviedo

Suspendido. El Valencia CF-Real Oviedo no se disputará este lunes a partir de las 21:00 horas en Mestalla como estaba previsto. La alerta roja decretada en la ciudad de València y la previsión de fuertes lluvias a la hora del partido ha obligado a tomar la decisión. No tenía ningun sentido jugar. Al final impera el sentido común.

Ha tardado demasiado en llegar la decisión, pero el Valencia-Oviedo por fin se ha aplazado por el temporal que azota a la provincia de València desde ayer. El juez único de competición de la RFEF, en consonancia con LaLiga, ha decidido suspender el partido con los informes de la patronal y el club blanquinegro. Solo falta que sea oficial.

La entidad de Mestalla ha permanecido desde el domingo en permanente contacto con LaLiga y la RFEF para suspeneder el partido y velar por la seguridad de sus aficionados. Hay que recordar que el cincuenta por ciento de sus abonados viven fuera de la ciudad. El club lo tuvo claro desde el principio cerrando sus tiendas oficiales y suspendiendo los entrenamientos de las categorías inferiores.

De lunes a martes

Tocaba buscar fecha. La más lógica era trasladar el partido al martes como quería el Valencia y plantea el reglamento en caso de suspesión. LaLiga, la RFEF y los clubes trabajaron para confirmar definitivamente esta opción. Y así fue, finalmente el Valencia CF - Real Oviedo se disputará el martes a partir de las 20 horas en Mestalla.

Citados para entrenar

Aunque la decisión todavía no es oficial, el equipo ya trabaja en modo suspesión. Los jugadores, de hecho, están citados esta tarde en la ciudad deportiva de Paterna para entrenar y preparar el siguiente partido, ya sin la alerta roja en la ciudad.

