Los supervivientes de la última victoria del Valencia CF en casa del Barça

La 'era Meriton' en el Valencia CF ha causado tales estragos que en estadios en los que temían al murciélago por su fiereza competitiva y su capacidad para tumbar a los grandes, encontrar una victoria blanquinegra es cada vez más complicado, una cosa que sucede cada vez con menos frecuencia. El año pasado se rompió un maleficio de 16 temporadas sin ganar en el Santiago Bernabéu (no se llevaba ninguna desde que llegó Peter Lim) y ya van casi diez años desde la última que se logró en feudo barcelonista.

Este fin de semana, los blanquinegros tratarán de evitar que se pueda cumplir una década sin ganar al Barça en su estadio, ya que la última vez que se vio algo así fue en el año 2016, antes incluso de la llegada de Marcelino García Toral y en la estapa posterior a Nuno, cuando el club pasó por su primera travesía por el desierto con Lim como máximo accionista.

Aquel día, dirigidos por Pako Ayestarán, los valencianistas se impusieron por un gol a dos gracias a los tantos en propia puerta de Ivan Rakitic y de Santi Mina. El cuadro valencianisya jugó sus cartas y consiguió una victoria agónica contra los azulgranas. La última hasta la fecha.

Pocos supervivientes

Ha llovido mucho desde entonces, un buen número de jugadores presentes están ya recién retirados o lejos de ligas competitivas, aunque todavía quedan en ambos equipos algún testigo de dicho encuentro. En el Valencia CF, el único es José Luis Gayà, que por aquel entonces tenía solamente 20 años y que, de hecho, fue suplente en detrimento de Guilherme Siqueira en una temporada en la que el club echó mano del mercado de invierno para ahuyentar los fantasmas del descenso.

En el Barça también queda un jugador: Marc André Ter-Stegen, que también fue suplente, en este caso en favor de Claudio Bravo. El alemán, lesionado, no estará en el partido de este fin de semana en el que se luchará por romper el maleficio.

Las alineaciones

El Barça formó con: Claudio Bravo; Sergi Roberto; Gerard Piqué; Javier Mascherano; Jordi Alba; Sergio Busquets; Andrés Iniesta; Ivan Rakitic; Luis Suárez; Lionel Messi; Neymar, mientras que en el banquillo tenía a: Ter Stegen; Douglas; Dani Alves; Marc Bartra; Munir El-Haddadi; Adriano; Aleix Vidal

El Valencia salió al campo con: Diego Alves; Antonio Barragán; Shkodran Mustafi; Aymen Abdennour; Siqueira; Rodrigo Moreno; Dani Parejo; Javi Fuego; Enzo Pérez; Santi Mina; André Gomes. Como suplentes contaba con: Joao Cancelo; Aderlan Santos; Paco Alcácer; José Gayá; Danilo; Álvaro Negredo; Mathew Ryan.