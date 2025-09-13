Superdeporte estrena su canal de Twitch este domingo

El streaming en directo es la nueva apuesta de Superdeporte. Este mismo domingo (18:00 horas) arranca la andadura de La Casa del Deporte Valenciano en Twitch con una primera emisión que abrirá la veda en lo que será una nueva vía para vivir todo lo que rodea el deporte valenciano en un formato que traerá la última hora con un estilo desenfadado, con análisis, conexiones en directo, la aparición de personas del entorno de los principales clubes valencianos... y por supuesto de los periodistas de esta casa.

La primera conexión, que durará unas tres horas desde las 18:00 horas de la tarde y hasta que arranque el partido entre el FC Barcelona y el Valencia CF, tendrá precisamente todo lo que rodea a la previa de este encuentro y el pospartido del Levante UD, que medirá sus fuerzas contra el Real Betis.

La 'parrilla' del canal de Twitch de Superdeporte contará de forma habitual con el pospartido de los encuentros de Valencia CF y de Levante UD con el mejor análisis, las jugadas polémicas, los momentos clave del partido o las ruedas de prensa de sus entrenadores.

Programa los lunes

También emitirá todos los lunes a las 20:00 horas de la tarde con un análisis de la jornada valenciana. Las aficiones tendrán, además, un papel fundamental en estas emisiones con la posibilidad de participar en el chat del 'stream' e interactuar con la plantilla de Super.

Síguenos pinchando aquí