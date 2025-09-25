¿Qué fue de Sunny Sunday?

Para bien o para mal, muchos son los jugadores del Valencia CF que permanecen en la memoria colectiva de una o más generaciones. No todos vieron jugar a Kempes... más bien ni la mitad de seguidores valencianistas. Otros ni siquiera disfrutaron de los Mendieta o Cañizares, mucho más cercanos. No todo fueron estrellas a las que recordar con honores.

Era verano de 2007 cuando Sunny Sunday aterrizaba en el aeropuerto de Manises junto a Juan Mata (quien tiene nuevo equipo a sus 37 años) y a partir de ese momento inicio una carrera para tratar de ganarse un puesto en el equipo. La empresa se antojaba especialmente difícil, ya que a un vestuario lleno de calidad seguían llegando talentos. Eso no desanimaba a Sunny, más bien lo contrario, ya que su vida le había llevado por caminos complicados y, por entonces, tenía claro su sueño.

El centrocampista, nacido en Laos (Nigeria), ya había visto la otra cara del fútbol a su corta edad. Esa que le llevó a verse como MENA en Francia tras haber sido engañado por un supuesto agente que le iba a ayudar en el mundo del fútbol. Ese paso en falso le sirvió, sin embargo, como antesala para ganarse la vida como futbolista a un tipo optimista por naturaleza. Stephen Sunday Obayan se apodó siempre 'Sunny' (soleado).

"El comienzo de mi aventura fue triste. Un agente me contactó en Nigeria y me dijo que, si podía obtener un visado y llegar a Francia, él me conseguiría un hueco en equipo. Pero nunca más lo vi. Cuando llegué a Francia (con 15 años), lo llamé varias veces, pero nunca respondió a mis llamadas. Me quedé frustrado. Estuve allí 3 años, quedándome con viejos amigos y jugando al fútbol callejero hasta que contacté con algunas personas que conocía en España y me ofrecieron un lugar para quedarme, siempre que pudiera llegar allí. Me mudé a una habitación con otros 8 niños y comencé a vivir la vida de la mejor manera posible, solo para sobrevivir. El hambre no era agradable en absoluto. A veces, no teníamos nada para comer. Aun así, seguía entrenando en invierno, pero tenía la esperanza de tener éxito y llegó cuando jugué en un torneo para inmigrantes en España", relató él mismo.

Poli Ejido, su primer equipo profesional

Un ojeador del Poli Ejido le puso el ojo encima mientras jugaba en un equipo con compatriotas nigerianos. La diferencia de ese niño flacucho con el resto de jugadores era muy llamativa. Una vez en España, poco tardó en ser adoptado por el país, que le permitió jugar en las categorías inferiores de la Selección. Dos grandes temporadas en Poli Ejido de Segunda fueron suficientes como para que el Valencia CF abonara cerca de 2 millones de euros por su fichaje. Muchos eran los equipos interesados, pero los de Mestalla fueron más rápidos que los Deportivo de La Coruña, Liverpool o Real Madrid que lo querían para sus canteras. Valencia le ofrecía la posibilidad de subir directamente al primer equipo de un equipo top mundial.

Jugó muy poco con el Valencia CF. La máxima categoría se le quedaba grande o, por lo menos, un equipo de este nivel. Sunny llegó a jugar 3 partidos en Champions, otros tantos en Copa y una decena de participaciones en LaLiga. El club tenía claro que un jugador tan joven debía tener minutos, así que fue cedido a Osasuna, Betis y Numancia. Fracasó con los navarros en Primera y con los andaluces en Segunda. Pocos minutos. Con los sorianos se vio su mejor fútbol y tras un año cedido, se quedó dos campañas más en propiedad en Los Pajaritos siendo uno de los mejores del equipo.

Jugó en otros cinco países

La del Numancia fue su última experiencia en España, ya que al término de su contrato, hizo las maletas para marcharse a Israel (Bnei Sakhnin) unos meses, después a Bulgaria (CSKA de Sofía) otros tantos y a Turquía (Alanyaspor) después. No era importante en ningún equipo y llegó el momento de probar fortuna en EEUU, donde podría encontrar incluso un entorno originario de Nigeria. Hizo su carrera, aunque algo corta, en el Salt Lake City. Una vez desvinculado de los estadounidenses en enero de 2019, vagó sin equipo medio año, hasta que encontró acomodo en el Pafos FC de Chipre. Tenía 31 años y falta de motivación, por lo que sólo dispuso unos ratos en cinco encuentros. Llegó el COVID-19 y ello adelantó un retiro que quizá no se hubiera producido por entonces.

Su vida tras colgar las botas

Queda claro que se le quedaron muchas cosas pendientes. El que fuera prometedor centrocampista volvió a los EEUU para instalarse en Dallas y está formándose como entrenador, aunque también ejerce como intermediario de jugadores jóvenes. No quiere que les ocurra lo mismo que a él cuando fue abandonado a su suerte en territorio francés. Además, montó un orfanato en su país natal para acoger y ayudar a niños. ¿Le veremos pronto sentado en los banquillos?

Vía: Superdeporte