Sorpresa en el Valencia: Kiat Lim, nuevo presidente

Nuevo volantazo en la dirección del Valencia CF. Kiat Lim ha sido nombrado nuevo presidente de la entidad valencianista y tomará el mando del club en los próximos días. El cuarto presidente de la era Peter Lim en Mestalla llega de la mano del hijo del máximo accionista, que relevará a Layhoon Chan en la dirección del equipo.

El nombramiento ha sido anunciado por el Consejo de Administración del Valencia CF, donde también han desvelado que tomará oficialmente el cargo a partir del próximo 5 de marzo. Kiat Lim, Consejero del Valencia CF desde 2022, asume esta nueva responsabilidad con el equipo en descenso en un momento clave para la organización valencianista. "Su nombramiento demuestra un firme compromiso a largo plazo con el Club y refuerza la apuesta del Club con la estabilidad y la construcción de un proyecto sólido para el futuro", explican desde la entidad.

La era Lim, en cuatro presidentes

De esta manera, Kiat Lim, hijo de Peter Lim, asume el cargo que deja Layhoon Chan, la mujer de confianza del magnate. El club ha querido agradecer su labor al frente de la entidad valencianista, mientras que la hasta ahora presidente ha valorado el movimiento: "Me complace pasar el testigo al Sr. Kiat Lim, hijo de nuestro máximo accionista. Este nombramiento es una clara afirmación del compromiso continuo con el club y su futuro. También quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros aficionados y a todas las personas cercanas al club por su apoyo durante mi tiempo en este cargo", explica.

Kiat Lim se convierte, de manera oficial, en el cuarto presidente de la era Peter Lim en el Valencia. El primero en tomar el cargo fue Amadeo Salvo, luego accedió Layhoon Chan para cederle el testigo a Anil Murthy. Layhoon regresó para una segunda etapa que ahora termina en Kiat Lim, hijo del presidente, que deberá hacer frente a una situación complicada de la entidad con multitud de retos por asumir.

El anuncio llega, además, unas horas después de que la sociedad Meriton Holdings anunciase en un comunicado que el Valencia no estaba en venta. "Meriton Holdings, respecto a los artículos en prensa recientes sobre que el VCF está en venta: Meriton quiere dejar claro que dichos artículos son falsos. El VCF no está en venta y Meriton sigue comprometido con el VCF", explicaba el comunicado. La sociedad de Peter Lim posee el 91% del capital social del Valencia CF y, según informa AS, el club está en negociaciones con Goldman Sachs para la firma de un préstamo de hasta 325 millones, una operación que se espera cerrar entre abril y mayo.

Por eso, aseguran, la rotundidad del comunicado. Algo inusual en los propietarios del Valencia. En medio de una crisis deportiva e institucional con recurrentes manifestaciones en contra del grupo propietario del club, Meriton Holdings parece que se resiste a vender al Valencia CF. Y es que parece que a la propiedad todavía le queda cuerda para rato en Mestalla...