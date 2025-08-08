La sorpresa del mercado en Mestalla

El Valencia anunció el 29 de mayo a Ron Gourlay y puso las expectativas muy altas. Tanto que unas semanas de 'inactividad' generaron sospechas y revivieron miedos. Nada que no fuera normal después de años y años donde Meriton ha hecho las cosas mal en el mercado. Sin embargo, y viéndolo con perspectiva, hay cosas que se están haciendo bien. No sabemos por cuánto tiempo o si es un espejismo, pero para mantener la credibilidad cuando 'pegamos' al Valencia CF por hacer las cosas mal, debemos de reconocer cuando de repente parece un club normal. Por mucho que nos sorprenda.

El mercado arrancó con la salida esperada de jugadores como Mamardashvili, Barrenechea y Sadiq, entre otros. No era fácil, con el estrecho margen económico con el que trabaja el Valencia, resolver la papeleta de la portería. Y ahí entró Julen Agirrezabala. Después podrá dar el nivel o no cumplir con lo esperado, pero el Valencia con él firma un jugador que lleva unos cuantos partidos en Primera, joven, con nivel y le mete una opción de compra. Alta o baja depende del nivel que ofrezca durante esta 2025/26. En el medio Barrenechea, por precio, desaparecía de la ecuación y puso rumbo a Lisboa para llegar al Benfica. Jugador que con Corberán despegó, nivel altísimo y al que seguramente el Benfica le sacará dinero en una futura venta. En estos momentos sin embargo el Valencia no llegaba. En su lugar aparece Santamaría. Pivote de 30 años, posicional, no tan físico como Barrenechea pero protagonista con balón. Oportunidad de mercado si su tobillo está perfecto y refuerzo que convence a Corberán. Sobre el papel, Julen y Santamaría son un escalón inferior a Mamardashvili y Barrenechea. No pasa nada por reconocerlo, pero son operaciones que tienen lógica y que sirven para competir en el futuro más inmediato.

Por su parte, la salida de Mosquera duele más por lo que será seguramente en un futuro y por no haber podido retenerlo, que por su último año (bueno, pero no sobresaliente). Eso sí, se marcha un titular y un jugador asentado ya en la defensa de Mestalla. En su lugar llega Copete, que deberá demostrar estar a la altura. Y veremos si un cuarto central que provoca el adiós de Cömert. Eso está en el aire. El suizo es en estos momentos el 'recambio' de Yarek, que puso rumbo a Holanda. Esa salida duele por fondo y forma, pero el técnico manda. Y no estaba convencido.

En cualquier caso, el Valencia, donde ha dado un salto es en perfiles y roles. En jugadores como Raba y Ugrinic. Pero no solo eso. También en renovaciones y en nombres que ahora mismo están sobre la mesa como refuerzos. Ese es el caso de Danjuma. Pero toca ir por partes. Raba es una operación con sentido, libre, que sabe lo que es jugar en Primera y que en pretemporada está dejando un buen sabor de boca. Se antoja difícil que a la postre la operación no sea positiva. Ugrinic es otro de los jugadores que de hacerla otro club recibiría aplausos. Hay que ser honestos. Es un perfil necesario, que tiene recursos para jugar de '8' y de '10', que vivirá su primera experiencia lejos de Suiza y que no supone una inversión potente. Y que de hacerlo bien permitirá una venta sobre la que sacar plusvalía. Uno de esos jugadores 'desconocidos' que en otra época sí han funcionado en Mestalla.

Renovaciones, clave

El tema de las renovaciones tampoco es baladí. El objetivo era renovar a Mosquera, Tárrega, Javi Guerra y Diego López. El primero se escapó, pero los tres siguientes firmarán pronto un 'sí quiero' que deja al Valencia en una posición de fuerza. No quiere decir que en un futuro no se marchen y que el Valencia vuelva a vender a un canterano, pero ahora es una grandísima noticia que dentro de la entidad hayan podido convencerles. Tárrega es un proyecto de central de nivel altísimo y fue el mejor de la pasada campaña en esa parcela, Guerra disfrutó de su mejor versión con Corberán y Diego López, con 23 años recién cumplidos, es importante para el técnico y cada año es mejor futbolista. En definitiva, tres jugadores que seguramente si el Valencia fuera al mercado no podría fichar. Pero sí ha conseguido renovar. Y eso es importante.

Danjuma mejoraría a los que se fueron

Por último entramos en la gran preocupación de Corberán: el ataque. El Valencia está negociando por Danjuma y eso ya es un fiel reflejo de que se van a hacer las cosas mejor que el pasado curso. El atacante del Villarreal es mejor que Dani Gómez y Rafa Mir, los dos que llegaron el curso pasado. Y eso demuestra que se busca un salto de calidad en esa parcela. Sadiq, que llegó en invierno y en poquito tiempo aportó, también evidencia esa intención de ir a por mejores jugadores que los que llegaron en verano de 2024.

En definitiva, las notas hay que ponerlas cuando acabe el mercado, pero por el momento toca reconocer -por muy sorprendidos que podamos estar- que este verano no se parece a los anteriores. Veremos cómo acaba...