Estos son los números de Sergio Busquets contra el Valencia CF

La mejor generación de futbolistas españoles de la historia está prácticamente en vías de extinción. La edad no perdona y son muy pocos los que siguen en activo. Ganadores del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, aquella Selección española está a la altura de la mejor que ha visto el planeta fútbol.

De toda aquella plantilla que se impuso en Sudáfrica, sólo quedan seis jugadores en activo, aunque uno de ellos, Sergio Busquets, ya ha anunciado que colgará las botas al término de la presente temporada, allá por Navidad. El que ha sido uno de los mejores centrocampistas de la historia tiene 37 años y un palmarés al alcance de muy pocos futbolistas.

Con 36 títulos en el bolsillo, el centrocampista catalán fue quemando etapas en la cantera del Barça, el club de su vida, hasta completar 722 partidos oficiales con los culés. 46 asistencias y 18 goles no son malos números para un pivote defensivo que, a pesar de medir 1,90, no destacaba precisamente por su juego aéreo. Con la Selección acumuló 143 participaciones y en verano de 2023 rechazó numerosas ofertas de ligas competitivas para marcharse a la MLS. Con el Inter de Miami más culé de la historia ha disputado más de un centenar de partidos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores que han pasado por EEUU.

Los números de Sergio Busquets contra el Valencia CF

Con tantos partidos a sus espaldas, es normal que se enfrentara en muchas ocasiones con cada uno de los equipos con los que ha coincidido en tiempo y forma. Los entrenadores hacen rotaciones, pero normalmente intentan evitarlas cuando les toca medirse a los grandes rivales. Como es evidente y atendiendo a todas las competiciones nacionales e internacionales, el equipo al que más se ha enfrentado es el Real Madrid (23 victorias y 17 derrotas en 48 encuentros), seguido de Sevilla FC (40), Athletic Club (39) y Atlético de Madrid (39).

El quinto rival con el que más se ha bregado no puede ser otro que el Valencia CF. Contra los de Mestalla se ha medido en 33 ocasiones. Eso sí, los catalanes se impusieron en una veintena de ellos, empatando en nueve y quedándose los valencianos con la victoria en cuatro de ellos. Además, anotó un gol y repartió dos asistencias ante los blanquinegros.

Un gol clave

Por una cosa o por otra, una de las virtudes ocultas de Busquets era cometer muchas faltas con disimulo y salvarse de más de una amarilla por encuentro. Tanto es así que sólo fue expulsado en dos ocasiones en LaLiga, ante Real Madrid y Rayo Vallecano. Con este dato, no es de extrañar que sólo viera cinco amarillas contra el Valencia CF en los mencionados 33 encuentros.

Los únicos ganadores del Mundial 2010 que siguen en activo

Está por ver si alguno de ellos también se jubila a final de año o de temporada, pero dejando de lado a Sergio Busquets, sólo quedan en activo en estos momentos Sergio Ramos, Raúl Albiol, Javi Martínez, Pedrito y Juan Mata.

Vía: Superdeporte