Estas son las notas del Valencia CF ante el Real Oviedo

Julen Agirrezabala - 5

Estaba jugando un partido impecable, en la línea de los últimos dos, resolviendo con acierto los pocos disparos a puerta del Oviedo hasta los fatídicos últimos 10 minutos en los que no pudo detener los dos tantos visitantes.

Dimitri Foulquier - 4

Poco que destacar del lateral. En defensa estaba jugando un partido correcto, pero se contagió de la desconexión general de los últimos minutos. En ataque, discreto, pero tampoco errático.

César Tárrega - 4,5

Jugó 85 minutos correctos, salvo una jugada en la que Gayà le corrigió al corte, pero no estuvo bien en ninguno de los dos tantos ovetenses. Desconcentrado en el empate y demasiado blando en el gol de Salomón Rondón.

Mouctar Diakhaby - 5

En la misma línea de Tárrega, tuvo un partido seguro y sólido, impecable a nivel de colocación hasta el tramo final. En ataque provocó el penalti que pudo significar la sentencia del partido, pero Danjuma falló desde los once metros. Mal en los goles del Oviedo.

José Luis Gayà - 5,5

Estaba siendo un partido a nivel defensivo del capitán. Salvó al Valencia en el primer aviso serio del Oviedo con un gran corte y mantuvo esa misma solidez en el segundo tiempo con grandes acciones. No se libró de la desconexión final.

Baptiste Santamaría - 4

Partido discreto del francés. Sin alardes, era el encargado de dar equilibrio al equipo en su posición de pivote y solo lo consiguió por momentos.

Javi Guerra - 4,5

Tomó el mando del centro del campo en las jugadas de ataque y arriesgó en busca de jugadas de peligro, pero no tuvo su mejor día. Nunca se esconde, pero lleva partidos lejos de su mejor nivel.

André Almeida - 3

Partido totalmente intrascendente del portugués, uno más. No arriesga con balón y no aporta a que las jugadas de ataque mejoren. Demasiado conservador en todos los sentidos.

Luis Rioja - 6

Suya fue la gran asistencia en el primer gol de Danjuma con un gran centro desde banda derecha que ya es marca de la casa. Un trabajador incansable. De más a menos con el paso de los minutos.

Arnaut Danjuma - 6

Qué importante es que 'la cobra' esté enchufado. Abrió el marcador con un golazo de volea y se pasó todo el partido desbordando e intentando crear peligro por el costado zurdo. Tuvo la sentencia desde los once metros pero Aarón Escandell le adivinó el penalti.

Hugo Duro - 5

El madrileño es un delantero de área y ante el Real Oviedo apenas tuvo oportunidades de ofrecer sus virtudes. Generoso y trabajador sin balón, pero prácticamente inédito en jugadas de ataque.

Cambios

Pepelu - 5

Su cometido era dar equilibrio para aguantar el marcador y a la vista está que no lo logró. Le cedió el penalti de la sentencia a Danjuma.

Beltrán - 5

Se dejó la piel por aportar al equipo, pero siguen sin salirle las cosas.

Diego López - 5

Intentó aportar esa dosis de picante desde el costado zurdo pero cuando el Oviedo se encerró fue imposible.

Dani Raba - 5

Entró al campo justo antes del dramático final.

Ramazani - SC

No tuvo casi tiempo de hacer nada.

Vía: Superdeporte