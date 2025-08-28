¡Estos son los árbitros para Valencia CF y Levante UD en la jornada 3!

Iosu Galech, del Comité Navarro, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros, para dirigir este viernes el encuentro Elche-Levante, de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, mientras que el partido Valencia-Getafe lo pitará Francisco José Hernández, del Comité Extremeño.

Galech tendrá en el VAR del partido en el Martínez Valero con el andaluz Mario Melero y Hernández al asturiano Pablo González en el de Mestalla.

Mientras tanto, Alejandro Morilla, del Comité Navarro, dirigirá el Real Sociedad B-Almería y Daniel Palencia, del Vasco, el Sporting de Gijón-Cultural Leonesa, ambos de la tercera jornada de Segunda.