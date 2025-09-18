Sigue la parálisis ofensiva del Valencia CF

A pesar de que los esfuerzos del mercado de fichajes se centraron especialmente en la parecela ofensiva para tratar de darle al Valencia CF más recursos que la temporada pasada, el curso ha empezado con una preocupante parálisis ofensiva del equipo, que se ha quedado sin marcar en dos encuentros y que, más allá del acierto contra el Getafe, sigue exhibiendo problemas para llegar a portería rival.

Solamente tres equipos llevan menos goles que el Valencia esta Liga: Osasuna (3), Girona (2) y Oviedo (1), mientras que Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Real Sociedad y RCD Mallorca llevan los mismos cuatro tantos anotados y once rivales suman más en su casillero.

A la cola estadística

A expensas de que todos los fichajes se adapten al equipo y pueda verse el potencial ofensivo que puede tener el equipo, los datos hasta el momento son muy reveladores de que el atasco en ataque persiste. Según el portal especializado WhoScored, el conunto de Mestalla es el que menos dispara a puerta de toda LaLiga con solamente dos por partido, justo por detrás del Oviedo (2'8) mientras que es el penúltimo junto al Levante UD que menos dispara en total (7'8 intentos por choque).

Las preocupantes cifras no solamente se reducen al volumen de disparos, ya que el Valencia también es penúltimo junto al Sevilla FC en cantidad de regates exitosos por encuentro (solamente 4'8, por encima de los 4'5 del Mallorca).

Sin profundidad en el pase

El equipo no llega por talento individual en el regate, pero tampoco lo hace a través de la calidad de los envíos. Yendo a la estadística de pases clave por partido (los pases clave son aquellos que generan un disparo), el Valencia también aparece como penúltimo equipo, en este caso empatado con Deportivo Alavés y Levante UD con solo 5'8. Asimismo, es el 17º en pases cortos precisos y el 12º en pases largos precisos.

