Así ha sido el debut en Mestalla de Julen Agirrezabala

Julen Agirrezabala ha sido una de las nuevas incorporaciones del Valencia CF durante el mercado estival. El portero de Errentería llegó el pasado mes de julio como petición de Carlos Corberán para sustituir a Mamardashvili. La tarea de reemplazar al guardameta georgiano no es sencilla, aunque ha resuelto la ‘papeleta’ en su primer test ante la afición con una portería a cero. Con una actuación muy sobria con balón, sin florituras, pero con acierto. Además, ha sellado dos grandes paradas que reafirman que el Valencia cuenta con un portero de alto nivel en sus filas.

Dos paradas de mérito

Durante los primeros 45 minutos, Agirrezabala no ha tenido demasiado trabajo que realizar. No obstante, el Torino sí que ha rondado el área valencianista en más de una ocasión, aunque el cuadro italiano no ha acertado de cara a portería. La primera parada de Julen ha llegado en el minuto 28, cuando ha detenido un fuerte zurdazo de Vlasic, la única acción de mérito del guardameta durante la primera mitad. No obstante, la mejor atajada de Julen ha sido en el minuto 51. Aboukhlal se ha presentado en un mano a mano frente al cancerbero, pero no ha ‘picado’ en el truco de la vaselina del marroquí y ha salvado el uno contra uno de forma magistral.

Por su parte, cabe recalcar que, en la primera mitad, el donostiarra ha recibido un gol, pero ha sido anulado por fuera de juego. La jugada ha llegado tras un error en salida de balón de la defensa valencianista y, posteriormente, Julen no ha podido evitar el tanto en el dos contra uno. Sin embargo, ha sido invalidado finalmente.

La salida de balón, factor clave

El guardameta también ha tenido peso en el ataque del equipo, pues el segundo gol del Valencia viene precedido de un envío largo de Julen. El arquero vasco ha oteado a Hugo Duro en el horizonte quien, tras un pase larguísimo de Agirrezabala, ha controlado el balón sorteando al defensa y ha aclarado la jugada. En general, a lo largo del encuentro, uno de los aspectos más destacados del portero ha sido la salida de balón, tanto en corto como en largo, siendo de esta forma su atributo más diferencial en la comparación con Mamardashvili.