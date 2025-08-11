El Sevilla sondea a un ex delantero del Valencia CF

El Sevilla sigue en busca de otro delantero centro que le dé variantes a Matías Almeyda en la parcela ofensiva. Con Rafa Mir fuera de los planes del club sevillano, Antonio Cordón, director deportivo del equipo, habría sondeado a otro ex del Valencia CF, según informa Gianluca Di Marzio. Se trata de Patrick Cutrone, futbolista que tiene contrato con el Como 1907 hasta el año 2028, pero que sabe que la llegada de Morata le quitará protagonismo en esta nueva campaña.

En cualquier caso, el periodista italiano asegura que, de momento, el conjunto hispalense no habría realizado ninguna propuesta formal al equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Eso sí, asegura que la voluntad del Sevilla sería la de llevar a cabo la operación en forma de cesión con opción de compra, y que la oferta podría llegar pronto. Sin embargo, no serían los únicos interesados en el ariete de 28 años. Pisa o Genoa también estarían tras los pasos de Cutrone.

La delantera del Sevilla

Ahora mismo, la línea de atacantes del equipo del Ramón Sánchez Pizjuán está formada por tres futbolistas, sin contar al ya mencionado Rafa Mir. En un principio, el que partiría de titular en la primera jornada de LaLiga EA Sports si Almeyda da continuidad a lo ensayado en pretemporada sería Akor Adams, que llegó en el último mercado invernal. En el banquillo estarían Isaac Romero, canterano del club, y Kelechi Iheanacho, que regresa de su cesión en el Middlesbrough.

Su paso por Valencia

Cutrone llegó cedido en invierno de 2021 para reforzar el ataque de Javi Gracia, aunque la temporada en el banquillo la terminaría Voro. El italiano jugó un total de 7 encuentros de liga con la camiseta valencianista, y se fue con un dato curioso a pesar de su poco protagonismo. Además de no ser titular en ninguno de ellos, el delantero no disputó ni un solo minuto en Mestalla, y todas sus apariciones tuvieron lugar en partidos fuera de casa.