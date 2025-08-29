Sergio Francisco sobre la salida de Sadiq: “Siento que hay conversaciones cerca”

El fichaje de Umar Sadiq por el Valencia puede estar muy cerca. Así lo ha desvelado el técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco en sala de prensa. El entrenador del conjunto donostiarra asegura que "hay conversaciones cerca".

"Tengo la sensación de que llevamos todo el mercado hablando de Sadiq, nos queda este final para ver cómo se concreta. Puede pasar cualquier cosa y lo afrontaremos cuando pase. Siento que hay conversaciones cerca", añade Sergio Francisco en la previa de partido de la Rel Sociedad ante el Oviedo, partido para que el que se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria el delantero pretendido por el conjunto valencianista.

Últimas horas decisivas

El entrenador del equipo de San Sebastián ha hablado también de cómo está el jugador y cómo ha vivido esta pretemporada. "Más fuera que dentro" es la sensación que ha desvelado el técnico, que a pesar de que la salida parece un hecho, no se ha aventurado a confirmarla: "Es un jugador que me ha costado tenerle cerca en toda la pretemporada, creoq ue ha estado más fuera que dentro pero puede pasar cualquier cosa".

Para la demarcación de delantero centro, desde hace semanas, el elegido es Umar Sadiq, que continúa presionando a la Real Sociedad para que le deje jugar cedido en Mestalla, donde estuvo muy cómodo entre enero y mayo de este 2025. En San Sebastián se ha entendido como un pulso el hecho de que dos de los no inscritos y sin dorsal, Sadiq y Becker, no acudieran el domingo al palco de jugadores en Anoeta junto al resto de los descartados -entre ellos, dos más que tampoco cuentan, Javi López y Odriozola-, para presencia el partido de sus compañeros ante el Espanyol. Un gesto que no gustó a los directivos realistas, aunque no se prevé que vayan a ser sancionados.

