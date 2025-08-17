Sergio Francisco habla sobre el caso 'Sadiq': "No puedo asegurar nada"

El nombre propio que une a Valencia CF y Real Sociedad, rivales en el campo en la primera jornada, es el de Umar Sadiq. El delantero se ha quedado sin dorsal en el conjunto txuri-urdin para arrancar la campaña y es el gran objetivo del conjunto de Mestalla para reforzar la delantera.

Acabado el encuentro, el entrenador txuri-urdin, Sergio Francisco, habló de la situación del delantero, reconocinendo las negociaciones, pero negando que el delantero no entre en sus planes: "Sadiq tiene conversaciones abiertas hay conversaciones de todo tipo pero eso no quiere decir que no entre en los planes. No aseguraría que sale ni que se queda", fueron las palabras.

El preparador de la Real también dijo que a final de mercado repartirán los dorsales libres y que el hecho de no tener ahora uno asignado no significa que no puedan entrar en sus planes una vez se cierre la ventana de contrataciones.

Negociación en marcha

n la negociación que están llevando a cabo Valencia y Real Sociedad, los dos clubes están en ese tira y afloja que obligará al club de Mestalla a subir ligeramente su oferta inicial pero todo apunta a un entendimiento entre las partes. De hecho, y volviendo a insistir en que la Real solo quería un traspaso, en el caso del Valencia la oferta inicial era de una cesión con una cantidad fijada más unos bonus por partidos jugados y goles anotados y el conjunto de Mestalla haciéndose cargo de la totalidad de la ficha. Eso podría cambiar porque la Real sigue sin estar convencida con la cesión, pero la operación ha llegado al punto que deseaba el Valencia y que ya informó Superdeporte, las últimas dos semanas de mercado. Era ahí cuando el club podía apretar por sacar a Sadiq en mejores condiciones y no precipitarse era el mejor aval para el conjunto de Corberán.

El delantero fue feliz en Valencia, entró con muy buen pie en el vestuario del Valencia y fue una de las piezas claves para iniciar esa remontada en LaLiga que llevó a los de Corberán del descenso a posiciones cercanas a la Conference League. Sabe a qué juega el equipo con este entrenador, le gusta y además conoce su rol. De hecho, en el cuerpo técnico del Valencia CF gustó mucho la actitud de Sadiq incluso cuando no jugaba de titular, algo indispensable para mantener el buen bloque.