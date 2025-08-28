Sergi Canós explota ante los rumores: "Ya está bien de decir mentiras"

No están siendo horas fáciles para Sergi C. Tenés. El extremo de Nules se encuentra apartado del equipo mientras el Valencia CF le busca una salida después de que Carlos Corberán, técnico del primer equipo, deciciera hace ya varias semanas que no quiere contar con él a lo largo de la temporada.

A nivel deportivo, su etapa el Valencia CF no ha sido como a él le hubiera gustado. LLegó el verano pasado procedente del Brendford en una operación que al Valencia le costó casi todo el mercado cerrar y, después de poco más de una temporada, no ha conseguido convencer sobre el terreno de juego.

Además, en las últimas horas se han extendido rumores sobre supuestas conductas extradeportivas que no ayudan precisamente a que se cree un buen ambiente en torno al futbolista. Canós, lejos de quedarse callado, ha decidido salir al paso de los mencionados rumores y ha emitido un fuerte comunicado.

"La mentira no la voy a permitir", empieza el futbolista valenciano, que deja claro que "jamás he faltado el respeto ni he hablado mal de nuestro entrenador (Corberán), ni he filtrado nada del club". Canós asegura que se ha "comportado de una manera profesional".

El jugador añade que es "muy valencianista" y que está "muy tranquilo porque mis compañeros, todo el staff y mi gente saben quién soy". "Acepto la crítica pero no la mentira", añade, siendo consciente de que su paso por el Valencia "no ha sido el que todos esperábamos".

Comunicado íntegro de Sergi Canós