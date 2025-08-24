Todo por hacer a una semana del cierre del mercado de fichajes

El partido en El Sadar debe encender todas las alarmas en el Valencia CF, no solo por la derrota y por encadenar el segundo partido consecutivo sin ganar, que también, sino por la preocupante imagen que dejó el equipo de Carlos Corberán sobre el terreno de juego. Sin identidad ni una idea clara, con la misma fragilidad defensiva ofrecida en el partido ante la Real Sociedad y, sobre todo, con la sensación más acentuada todavía de que los seis fichajes del verano están muy lejos de ser suficiente para confeccionar una plantilla que opte a cotas más altas que la temporada pasada.

El Valencia CF, queriendo o no, se marcó un objetivo antes de comenzar la temporada cuando escribió "regresar a la élite europea" como uno de los motivos para la contratación de Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Club. El propio Ron, en su rueda de prensa de presentación, dejó claro que no estaba aquí para luchar por la permanencia. Pero los discursos de ambición deben de ir acompañados de actos, tanto en los despachos como sobre el terreno de juego, y de momento no está sucediendo. Tanto la imagen del partido ante la Real, especialmente la primera mitad, como la del choque este domingo ante Osasuna es la de un equipo perdido en el que todo, o prácticamente todo, está por hacer. El sistema no transmite confianza, tampoco algunos de los perfiles del once titular, y la realidad es que la actitud y concentración sobre durante los partido, por momentos, no parece la idonea.

La defensa, un mar de dudas

Ya necesitó poco la Real Sociedad para crear peligro en la primera jornada y Osasuna no necesitó mucho más. Sin ser un despliegue ofensivo demasiado espectacular del equipo rojillo, cada aproximación generó dudas en la defensa valencianista. El gol de Budimir, el que decidió el partido, fue la mejor pruba de ello. Los de Corberán no taparon bien el costado izquierdo, ni fueron contundentes dentro del área para defender el cabezazo del goleador croata, y tampoco Julen fue lo suficientemente rápido para sacar el remate. La expulsión de Gayà... más de lo mismo. Una demostración de falta de concentración de un futbolista que no acostumbra a ello.

Desgobierno en el centro del campo y ataque

Pepelu no dio equilibrio, como tampoco lo hizo ante la Real Sociedad, y Javi Guerra no gobernó el centro del campo como sí lo hizo en la segunda mitad del duelo ante los txuri urdines. Con la expulsión, el drama en el centro del campo se acentuó todavía más y el resultado fue un equipo sin una idea clara de juego. Tampoco salió el plan en ataque. Rioja y Diego López apenas entraron en juego, Raba fue el sacrificado tras la expulsión de Gayà y Danjuma dejó dudas como el '9' del equipo. En el tramo final del choque, cuando se desplazó hasta el extremo izquierdo, dejó mejores sensaciones.

Urgen todo tipo de perfiles

El Valencia lleva semanas priorizando un '9', un extremo y un centrocampista en el mercado de fichajes, pero la realidad es que los dos partidos disputados hasta la fecha han dejado en evidencia que el equipo necesita casi cualquier perfil. Sadiq y Ramazani parecen ahora mismo las dos opciones más deseadas, aunque el mercado entra ya en su última semana y de momento la dirección deportiva no ha cerrado a ninguno de los dos. En cualquier caso, la llegada de dos futbolistas nuevos de ataque tampoco asegura que la imagen del Valencia vaya a dar un giro de 180 grados, precisamente por esa sensación de que todas las demarcaciones necesitan sangre nueva.

El 'efecto Corberán', obligado a reparecer

Ante las sensaciones pesimistas que desprende el equipo, y más alla de los refuerzos que deben llegar, el Valencia también se encomienda al 'efecto Corberán' que ya revivió a un equipo 'muerto' la temporada pasada, y debe repetirlo ahora con un Valencia que aún no lo está. El entrenador demostró tener la capacidad suficiente para sacar el máximo partido de la plantilla, pero necesita que el club responda dando en la diana con los últimos fichajes del verano. Tiempo para revertir el pésimo inicio hay, y mucho todavía, pero los discursos de ambición deben empezar a refrendarse con actos que vayan en la misma línea, tanto dentro como fuera del campo.