El seleccionador nigeriano se olvida de Umar Sadiq

En Nigeria sorprenden las ausencias de Umar Sadiq, jugador de la Real Sociedad pretendido por el Valencia CF en esta recta final de mercado, Terem Moffi (Niza) y Victor Boniface (Bayer Leverkusen) en la lista de los 23 seleccionados para los partidos clasificatorios para la Copa del mundo del próximo mes de septiembre.

Con prácticamente toda su atención puesta en saber cuál es el desenlace que Real y Valencia deparan a su futuro, Sadiq ha conocido en las últimas horas que no estará en la selección nigeriana que se enfrentará a Ruanda y Sudáfrica los días 6 y 9 de septiembre, respectivamente.

Nigeria está encuadrada en el grupo C de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y afrontará estos dos siguientes encuentros con la necesidad de no dejarse puntos en el camino. Las 'Super Águilas' marchan cuartas en la tabla de un grupo liderado por Sudáfrica, con seis puntos más que los nigerianos. Ruanda, con un punto más, es ahora mismo segunda y sería la que jugaría la 'repesca'.

El seleccionador, Eric Chelle, ha reducido su plantilla provisional inicial de 31 a 23 jugadores para dar forma a la lista final.

Christantus Uche, el futbolista nigeriano del momento, rival hoy del Valencia en Mestalla, que impresionó en el amistoso contra Rusia en Moscú el 6 de junio, sí forma parte de la convocatoria confeccionada por Chelle.

Las 'Súper Águilas' se enfrentarán al Amavubi de Ruanda en un encuentro de la Jornada 7 en el Estadio Godswill Akpabio, Uyo el sábado 6 de septiembre antes de volar a Bloemfontein para enfrentarse a los Bafana Bafana de Sudáfrica en un encuentro de la Jornada 8 el martes 9 de septiembre.

Esta es la lista de Nigeria

- Porteros: Stanley Nwabali (Chippa United, Sudáfrica); Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzania); Adeleye Adebayo (Volos FC, Grecia)

- Defensas: William Ekong (Al-Kholood, Arabia Saudita); Calvin Bassey (Fulham FC, Inglaterra); Olaoluwa Aina (Nottingham Forest, Inglaterra); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, Inglaterra); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Grecia); Chidozie Awaziem (Nantes FC, Francia); Felix Agu (Werder Bremen, Alemania); Benjamin Fredericks (Dender FC, Bélgica)

- Centrocampistas: Alex Iwobi (Fulham FC, Inglaterra); Frank Onyeka (Brentford FC, Inglaterra); Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turquía); Fisayo Dele-Bashiru (SS Lazio, Italia); Raphael Onyedika (Club Brugge, Bélgica); Christantus Uche (Getafe CF, España)

- Delanteros: Ademola Lookman (Atalanta BC, Italia); Samuel Chukwueze (AC Milan, Italia); Victor Osimhen (Galatasaray FC, Turquía); Simon Moses (Paris FC, Francia); Cyriel Dessers (Glasgow Rangers, Escocia); Tolu Arokodare (KRC Genk, Bélgica).