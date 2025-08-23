Selección de Guinea y titularidad: los objetivos de Diakhaby

Mouctar Diakhaby ha sido convocado por Guinea para los partidos clasificatorios del Mundial 2026. El central del Valencia CF se enfrentará a Somalia y Argelia durante el parón de selecciones del mes de septiembre. La selección africana busca la clasificación, a lo que sería su primera participación mundialista en su historia, aunque difícil, ya que van quintos en su grupo.

La convocatoria del Diakhaby llega tras la suplencia del jugador en el primer partido de liga del Valencia CF. Corberán optó por Tárrega y Copete como líderes de la zaga, el central franco-guineano no disputó ningún minuto.

Diakhaby quiere la titularidad

Diakhaby busca volver a hacerse con la titularidad que perdió tras la grave lesión sufrida hace más de un año. El guineano sorprendió a la afición valencianista con un gran nivel en su vuelta, aunque solo jugo de titular cuando Corberán usaba tres centrales. La salida de Mosquera ha generado un hueco libre para acompañar a Tárrega en la defensa, pero la llegada de Copete dificulta que el guineano sea el que ocupe esa posición.

Copete es el único central zurdo de toda la plantilla, por ello parte con ventaja para ser la primera opción del técnico por encima de Diakhaby. A pesar de la competencia, el guineano sigue motivado con hacerse hueco en el once titular y así lo muestra a través de sus redes sociales.