Santamaría MVP: Las notas de los jugadores del Valencia contra el Athletic

El Valencia CF se levantó del mazazo del Barcelona y de una de las peores primeras partes de la 'era Corberán' para ganar al Athletic con goles de Santamaría y Hugo Duro. El francés provocó la roja de Vivian, marcó el primer gol y fue clave en el segundo triunfo de la temporada que permite al Valencia coger aire y mirar hacia arriba después de las dudas del Johan Cruyff. Baptiste fue el MVP del partido para SUPER. Estas son las notas a los jugadores del Valencia:

Agirrezabala - 7

Dio vida al equipo en los primeros cuarenta y cinco minutos. El mejor de la primera parte con cinco paradas a Sancet, Iñaki y Jauregizar. Espantó las dudas de Barcelona y se reinvindicó contra su club de propiedad.

Foulquier - 5

De menos a más. Después de una primera parte nula, fue creciendo a medida que transcurrían los minutos. Lo mejor: un cabezazo alto a la salida de un córner y un pase a Ramazani que derivó en el córner del gol.

César Tárrega - 6

Imperial en las buenas y a las malas. Mandó y tiró del carro cuando el equipo más sufría. Resolvió bien sus duelos con Iñaki Williams. Paredes reclamó un penali suyo por un empujón que por supuesto no era.

Diakhaby - 6

Titularísimo. Cada vez más. El guineano aguantó el chaparrón inicial y se multiplicó en defensa ante la faltas de ayuda del centro del campo. Sostuvo el equipo en los momentos más críticos de la primera parte.

Gayà - 5

Sufrió en la salida de balón ante la falta de movilidades de sus compañeros y apenas tuvo la oportunidad de sumarse al ataque. Importante como capitán en la protesta al árbitro que derivó en la expulsión de Vivian. Relevado por Jesús Vázquez en el minuto 70.

Santamaría - 8

Decisivo. Provocó la roja a Vivian, marcó el gol de la victoria de cabeza y dio la asistencia a Hugo Duro. Mucha personalidad. Dio un paso adelante tras el descanso y supo reponerse de una primera parte en la que se vio superado en muchas fases del juego por el doble pivote Galarreta-Jauregizar.

Javi Guerra - 7

Asistente. Asumió la responsabilidad del balón parado y la puso en la cabeza de Santamaría a la salida de un saque de esquina. Unai le robó el 2-0. Desperdició la única ocasión de la primera parte en un mano a mano con Unai Simón.

Rioja - 5

Sumergido y entregado en labores defensivas y sin opción de desborde y asociación en ataque desde el perfil diestro. Desaprovechó la falta en la frontal de la roja a Vivian en un intento de jugada ensayada. Descanso en el 70'.

Diego López - 5

Comprometido en defensa, pero lejos de su mejor versión. Pasó inadvertido en ataque como en Barcelona. Más pendiente de las marcas que de llevar peligro a la portería de Unai. Desaprovechado una vez más.

Raba - 5

El primer cambio. Sin posibilidad de lucir en su vuelta a la titularidad desde la mediapunta. Perdido ante la falta de posesión del equipo. Su mejor acción fue un pase interior que al que no llegaron Danjuma y Diakhaby. Talento en 'off'.

Danjuma - 6

De sus botas salieron los pocos detalles de calidad del partido cayendo a banda y dejando la posición de '9'. El mejor: un pase al espacio desaprovechado por Javi Guerra. Aislado como referencia de ataque. Sin balones y sin socios con los que asociarse.

BANQUILLO

Ramazani - 6

Dio chispa al ataque y provocó el córner que supuso el gol de la victoria.

Jesús Vázquez -6

Energía para el carril izquierdo. De nuevo, sumando para el equipo.

Hugo Duro -6

Marcó y fue un dolor de muelas desde que entró para Unai y la defensa del Athletic.

Lucas Beltrán -6

Dejó buenos detalles y demostró el hambre que tiene de minutos.

Almeida -6

Salió enchufado y con ganas de ser importante después de su renovación. Clave en el 2-0

