Santamaría alucina con Mestalla: "Es increíble"
El francés vivió su primera gran noche en el feudo valencianista erigiéndose como el héroe del triunfo ante el Athletic
Rafa Jarque
El héroe de la jornada para el Valencia CF tiene nombre y apellidos y no es otro que Baptiste Santamaría. El centrocampista francés fue absolutamente diferencial para la consecución de los tres puntos, anotando el gol que abrió el marcador y asistiendo a Hugo Duro en el que puso tierra de por medio. Además, fue el futbolista que provocó la falta que terminó expulsando a Dani Vivian.
Y como hombre del partido, Santamaría fue uno de los jugadores que pasó por los micrófonos del club tras la victoria. El francés se mostró muy satisfecho con la victoria del equipo, aunque dejó claro que no hay que relajarse: "Si, gran partido ante un gran equipo como el Ath. Bilbao, y está muy bien para nosotros ganar. Está muy bien, pero necesitamos continuar en esta línea".
Su primera gran noche en Mestalla
Si jugar en Mestalla siempre es especial, marcar gol es otro nivel. Algo así debió pensar Santamaría cuando 40.000 valencianistas se levantaron de sus asientos para dejarse la garganta celebrando su gol: "Marcar un gol en Mestalla es increíble. Me gustaría marcar más goles". Baptiste también fue preguntado por la roja, una acción que no admite dudas para el francés: "Y la jugada de la expulsión es una roja clara porque es el último jugador y es roja clara".
Por último, mandó un mensaje de agradecimiento a la afición: "Muchas gracias a los aficionados. Estoy muy contento de jugar en Mestalla".
Vía: Superdeporte
