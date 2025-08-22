Sangaré, Sadiq, Guillamón, Almeida... nombres del mercado en las últimas horas

Hugo Guillamón, Buba Sangaré y Umar Sadiq han sido los nombres claves del mercado del Valencia en este viernes 22 de agosto. A falta de diez días para el cierre del mercado, es de destacar como la dirección deportiva ha encarado ya la salida del mediocentro de l'Eliana al fútbol croata, una operación que liberará una segunda ficha para poder cumplir con los deseos de Carlos Corberán.

El entrenador del Valencia apuntó al mediodía en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva que las prioridades están ahora totalmente centradas en las posiciones de ataque. Corberán hace fuerza para que los refuerzos arriba sean dos, el delantero centro que complemente a Hugo Duro y un extremo que ofrezca potencia y desborde por la parte derecha. Tras la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano esa posición ha quedado coja. Ahora, la marcha de Hugo Guillamón dejará una segunda ficha libre en la plantilla profesional.

"Trabajando en más de una incorporación"

"Posiciones ofensivas, son en las que trabajamos y cualquier situación imprevista que puede pasar en el mercado. Estamos trabajando en más de una incorporación", contestó el técnico al ser cuestionado por las prioridades, y añadió: "Se está trabajando para eso... Confío 100% que leguen antes del cierre, luego el mercado dicta. A día de hoy, mi trabajo es únicamente la parcela deportiva".

El mismo Corberán se pronunció sobre André Almeida, diciendo que le ha visto "una semana fantástica". La probabilidad de que sea vendido, pese a que cuenta con intereses de España, Portugal y ligas fuera de Europa, ha perdido fuerza. Si no llega una oferta convincente continuará. El nombre marcado en rojo en la operación salida, tras los avances muy dignificativos en el caso Guillamón, es el de Sergi Canós. No se cuenta con él y el representante del de Nules, el mismo que el de Diego López -en próximos días la ampliación hasta 2029 será oficial-, trabaja en buscarle un nuevo destino.

Un nuevo invitado en la carrera por Sadiq: el Rayo

En fichajes, el más deseado sigue siendo el de Sadiq. El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, se resiste a cederlo en las condiciones planteadas por el Valencia y sigue firme solicitando un traspaso. El Valencia cuenta con la baza del futbolista, con el que hay un acuerdo para su futuro contrato, pero mientras tanto siguen sumándose equipos a la puja que abre la Real con la intención de poder venderlo y asegurarse que el año que vienen no estará de vuelta por Zubieta. Ese último pretendiente, tras la aparición del Girona, es el Rayo Vallecano.

Por otro lado, mientras la dirección deportiva mantiene activas opciones para el extremo, en lo que se ha avanzado es en las negociaciones con la Roma por Buba Sangaré. Todavía queda por acordar la opción de compra que quiere el club por un jugador con el que confía a largo plazo y que vendría con ficha de filial y dinámica del primero equipo para cubrir cualquier contingencia en un lateral derecho en el que Foulquier es el titular y Thierry, que acaba en 2026, se reucpera de una lesión.