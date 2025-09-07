¿Qué fue de Salva Ballesta? Goleador y patriota que pasó por Valencia CF y Levante UD

Como con cada jugador que recordamos, pueden ser unos u otros los adjetivos que nos vienen a la cabeza al mencionarlo. En el caso de Salva Ballesta, uno de ellos será la palabra 'gol'. Ese fue el motivo por el que el Valencia CF abonó más de 10 millones de euros por sus servicios al Atlético de Madrid, aunque el resultado no fue el esperado.

Salva Sevilla salió de la cantera del Sevilla FC y lo hizo por todo lo alto, anotando 12 goles en su primera temporada en LaLiga siendo internacional sub-21. Con el descenso del equipo a Segunda, el Racing se lo llevó al Sardinero y en su segunda temporada alcanzó su mejor momento como futbolista, anotando 27 goles y llevándose el trofeo de máximo goleador. Espectacular curso que terminó con su sorprendente fichaje por el Atlético de Madrid recién descendido a Segunda. Como era de esperar, el ariete volvió a llevarse el 'pichichi' con 21 tantos. Y eso que se perdió numerosos partidos por diferentes sanciones. Una de sus características, precisamente, era su carácter explosivo: 12 amarillas, dos expulsiones por doble amonestación y una roja directa en dicha campaña. Por cierto, jugó con la Selección siendo jugador de Segunda.

Mostrándose como uno de los mejores goleadores de Europa, el Valencia CF pagó un dineral por él, pero no estuvo a la altura. Cinco goles y cuatro asistencias fueron todo lo ofrecido antes de comenzar a ser cedido temporada tras temporada hasta quedar libre. No funcionó en el Bolton, pero recuperó el olfato goleador en el Málaga, donde marcó 18 tantos y repartió 7 asistencias. Luego repitió experiencia en el Atlético y Málaga (otras dos etapas), mostrando buenas cifras. Una segunda vuelta recaló como cedido en el Levante UD antes de volver a La Rosaleda y colgar las botas en el Albacete.

Polémica con Oleguer

El entonces central del Barça Oleguer Presas mostró siempre su ideología independentista de extrema izquierda y su hipotética negativa a acudir con la selección española. Estuvo en una prelista, pero nunca llegó a ser convocado para un partido. En la parte opuesta en el aspecto político se encontraba Salva Ballesta, quien en su momento dijo que la opinión de Oleguer le merecía "menos respeto que una caca de perro". Fue tras un artículo publicado por el culé defendiendo al etarra De Juana Chaos. Hubo denuncia por medio contra el entonces delantero del Levante UD, pero todo quedó en una anécdota.

Los ultras del Celta y la decepción con Abel Resino

Tras colgar las botas, decidió dar un salto a los banquillos, arrancando en el Atlético Malagueño y pasando por Jaén, Móstoles, Algeciras, Murcia, San Fernando y Estepona. Viral fue la polémica que surgió en 2013 cuando estaba previsto que llegara al Celta de Vigo como ayudante de Abel Resino, en sustitución de Paco Herrera. Parte de los radicales del conjunto vigués se manifestaron en contra de su contratación y cuando estaba a mitad de camino, el propio presidente del Celta (Carlos Mouriño) le llamó para informarle que no contarían con él tras acceder a las presiones de los ultras.

Abel Resino decidió seguir adelante con la oferta y también aceptó prescindir de su ayudante como condición. "Respeto su decisión, pero yo no hubiera firmado si me dicen que no pudo llevar a mi segundo. Mi equipo deportivo técnico va conmigo y se cae conmigo", dijo un decepcionado Ballesta. En cualquier caso, Abel no siguió en el club al término de la temporada y en 2015 entrenó por última vez a un equipo tras ser contratado y destituido por el Granada en un mismo curso.

Por si fuera poco, todo aquello no venía de nuevas, ya que años antes, con el delantero en activo, se dio la ocasión en que visitó Balaídos con el Málaga y entonces el grupo radical Celtarras, la tomó con él durante un calentamiento. Gritando desde el fondo, realizaron consignas como "ETA, mátalo" o "Tiro na testa". Fueron precisamente estos ultras los que vetaron su futura contratación.

Presidente de Leyendas de España

El exdelantero sustituyó en 2024 al también exvalencianista como presidente de Leyendas de España, al ser apoyada su candidatura con más del 70 por ciento del censo de los miembros con derecho a voto. Ballesta contará en su junta directiva con la presencia de exinternacionales como Joan Capdevila, Marcos Senna, Iván Campo, Fernando Morientes, Sergi Barjuán, Patxi Salinas, Rubén de la Red, José Antonio García Calvo, Antonio Álvarez Pérez "Ito", Juanfran García, Ricardo López, Víctor Sánchez del Amo y Alfonso Pérez Muñoz.