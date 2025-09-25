Sadiq vuelve a jugar

La vida da muchas vueltas y el fútbol... también. En este caso no tanto, pero no es la primera vez ni sera la última en la que la situación de un deportista de élite cambia de la noche a la mañana ya sea por un golpe de suerte, una apuesta del entrenador o una plaga de bajas. Umar Sadiq ha vuelto a disputar un partido oficial. El nigeriano participó en los minutos finales de la victoria de la Real Sociedad sobre el RCD Mallorca (1-0). Sergio Francisco apostó por el delantero al final de una jornada intersemanal y con la baja de Oskarsson restándole opciones para el ataque. No obstante tal y como aseguró más tarde el técnico "es un jugador que necesitan recuperar".

Sadiq estuvo esperando su turno y finalmente Sergio Francisco decidió darle la oportunidad. El africano saltó al campo por Ander Barrenetxea en el minuto 85 de partido con algunos pitos de la afición 'txuri urdin'. Sadiq apenas pudo contribuir al partido con tan solo cuatro toques a la pelota, un regate completado en un intento, un pase acertado y un duelo (1/5) en doce minutos, contando el tiempo de descuento.

"Es un jugador que necesitamos recuperar", así de tajante ha sido su entrenador sobre su situación en la rueda de prensa tras el duelo contra el Mallorca. "Hoy ha vuelto a jugar en Anoeta. Yo no lo veo algo negativo, al revés. La respuesta puede ser lógica o no, ahí cada uno decide si le pita o le aplaude. Es un jugador que necesitamos ganar para la dinámica", insitió Sergio Francisco sobre la respuesta del público en la entrada de Sadiq.

Cuatro meses después de su último partido con el Valencia CF

Sadiq se ha quitado un peso de encima, puesto que a partir de ahora, aunque a priori sean residuales, parece que Sergio Francisco ha ganado una pieza para ir incluyendo en la rotación. No obstante Sadiq llega sin ningún ritmo de competición después de una pretemporada, esperando su regreso al Valencia CF, equipo con el que disputó su último partido oficial en Liga.

El 23 del pasado mes de mayo el Valencia se midió al Real Betis en la última jornada de la Liga 2024/25. Aquel día Carlos Corberán le dio la titularidad en el Benito Villamarín y disputó unos 50 minutos antes de ser sustituído por Hugo Duro en un partido en el que los valencianistas empataron a 1 con los verdiblancos.

Sadiq cerró su cesión en Mestalla con 19 partidos jugados y seis goles, con la esperanza de volver al Valencia. Algo que durante el verano se encargó de demostrar a través de sus redes sociales con constantes guiños. Finalmente el mercado terminó por dejarlo en San Sebastián después de que Valencia y Real no alcanzaran un acuerdo. Ahora queda por ver cuánto crédito le da Sergio Francisco en la que la Real anda escaso de efectivos.

Vía: Superdeporte