Sadiq y Ramazani aguardan los acuerdos con la Real y el Leeds

Umar Sadiq, Andrés Almeida, Hugo Guillamón y, por encima del resto, Largie Ramazani. Estos son los cuatro nombres en el mercado del Valencia CF en el comienzo de la última semana antes de que el cierre de la venta sea efectivo el próximo lunes, 1 de septiembre. Con Corberán necesitado de 'dinamita' y desequilibrio en el ataque, la dirección deportiva encara los últimos días a la espera de que la Real Sociedad y el Leeds cedan en las negociaciones abiertas, una vez que se ha conseguido el "sí" de dos jugadores que coincidieron en la delantera con la que la UD Almería ascendió a Primera división en la temporada 21/22, Umar Sadiq y Largie Ramazani.

En las últimas horas, según ha informado Ser Deportivos, el delantero centro nigeriano ha vuelto a comunicarle a la Real Sociedad que si no acepta la propuesta de cesión del Valencia no se moverá a ningún otro lugar. Los donostiarras pretenden que Sadiq negocie con el Girona CF y poder incluirlo en una operación que lleve a Yangel Herrera a Donosti. Sin embargo, el delantero quiere repetir la experiencia que vivió en la segunda mitad de la pasada campaña, cuando dio un buen nivel cedido al Valencia. Y, si la Real, no da su brazo a torcer, el plan del jugador pasa por continuar en Anoeta con un dorsal de vuelta.

A falta de los últimos nueve días, el fichaje de Sadiq se presenta como una partida estratégica, tensando la cuerda cada uno por su lado. Jokin Aperribay, presidente realista, solicita un traspaso, mientras que Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia, dejó la oferta che el 500 000 euros por el préstamo y asumir el salario con la ayuda del jugador, que renuncia a un porcentaje del mismo. En los próximos días, el Valencia espera que Aperribay ceda y abra la mano a una cesión no mucho más costosa de lo ofertado por el Valencia.

Otra negociación en la que los de Mestalla juegan con la baza del jugador es la que se ha abierto con el Leeds United por Ramazani, el extremo izquierdo belga que se marchó traspasado el verano anterior por cerca de 8 millones de euros. Entre las alternativas que Miguel Corona tenía activadas por encaje en los parámetros económicos, el consenso ha apuntado finalmente a Ramazani. El Leeds fichó hace unos días a Noah Okafor desde el Milan y está pendiente de poder hacerse con otro extremo. Por ello, según 'The Atheltic', fuentes del club de Elland Road describen como "probable" que se acabe consumándose el préstamo a Mestalla.

La negociación está en marcha. El Valencia ha solicitado una cesión sin coste asumiendo una ficha de en torno a 3 millones que el futbolista puede ayudar a hacer algo más llevadera. Los ingleses, por su parte, piden una cantidad económica por el préstamo por una temporada.

Hugo Guillamón pasa este lunes la revisión médica con el Hajduk Split

Por último, en el capítulo de salidas. Ron Gourlay confirmó antes del partido en los micrófonos de DAZN que André Almeida se quedará en la plantilla después de que no haya llegado ninguna oferta con un fijo importante que permitiera lanzarse a por un sustituto de garantías en su posición.

Además, este lunes está previsto que Hugo Guillamón pase la revisión médica con el Hajduk Split. El futbolista de l'Eliana ha viajado hacia Croacia en la tarde noche de este domingo. El Valencia confía ahorrarse en torno a un millón de euros entre el salario del jugador en su primer año con el equipo croata y pequeñas cantidades que pueda percibir según el rendimiento del jugador en la liga croata. Buena parte del contrato ha sido rescindido y abonado al jugador, que no contaba en los planes de Corberán. Tampoco lo hace Sergi Canos, para el que su agente trabaja en búsqueda de un nuevo equipo.