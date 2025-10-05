Ron Gourlay muestra su peor cara

El valencianismo sigue viviendo en el día de la marmota. Una temporada más, después de generar falsas expectativas en verano, el Valencia CF está a principios de octubre temiendo por otra campaña desastrosa en la que tenga que mirar más a los equipos de la zona baja que a los de la europea... a la que se apuntó en el comunicado de presentación de Ron Gourlay, que volvió a hablar antes del partido contra el Girona.

El discurso del escocés dejó al valencianismo en fuera de juego por su desconexión con la realidad. Después de la debacle sufrida por el equipo en Mestalla contra el Real Oviedo, peor visitante del campeonato que le remontó en cuestión de minutos, el CEO de fútbol salió a la palestra a decir que el Valencia ha empezado "muy bien en casa" y aseveró que se estaba "viendo progreso" cuando el equipo se encuentra metido en la peor crisis de la temporada, firmando tres actuaciones consecutivas para olvidar.

El balance de puntos, que es de 8 de 24 posibles, dibujan un inicio de temporada nefasto... pero Gourlay jugó el 'comodín' del largo plazo y los procesos, señalando que durante el mercado el club tuvo "una transformación" de la plantilla y que eso "lleva tiempo". No es de extrañar que el CEO del Valencia emplace las valoraciones al largo plazo cuando el presidente, Kiat Lim, dijo en una entrevista previa al partido contra el Athletic Club que le valorasen en el cargo en cinco años cuando su padre es máximo accionista desde hace once y el equipo juega por los objetivos más bajos de su historia.

Regreso a la élite Europea

Este último verano el club agitó el árbol y trató de proyectar un cambio en la gestión con la llegada de Ron Gourlay. En el comunicado en el que se le presentó, de hecho, se habló de objetivos muy superiores a los que está peleando el club: "El Valencia CF se complace en anunciar el nombramiento de Ron Gourlay como nuevo CEO de Fútbol del Club, un paso estratégico clave dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo bajo la presidencia de Kiat Lim", rezaba el primer párrafo del comunicado.

No se quedaron ahí, si no que pusieron la figura de Gourlay como clave en la "estrategia del Valencia CF de devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo", una ambiciosa meta que él mismo refrendó en sus primeras palabras: "Con Kiat al mando, compartimos la ambición de devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde: competir por los más altos objetivos, con una plantilla que refleje la identidad y el futuro del club", exponía el escocés.

Pide apoyo a la "transformación"

El objetivo de la "élite europea" o "devolver al club a su histórica posición" ha mutado por la vía rápida en, según las palabras de Gourlay en Montilivi, "ser competitivos cada partido", pero la realidad es que el Valencia lleva dos victorias en ocho partidos y la competitividad no está siendo precisamente un valor que cotice al alza en el equipo.

A pesar de todo, esta vez en boca de Gourlay, desde la entidad se volvieron a permitir el lujo de pedir al valencianismo que haga el enésimo acto de fe y confíe en el proceso, está vez apodado de "transformación" y no solamente eso, sino que la "apoye".

Vía: Superdeporte