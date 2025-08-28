La Roma endurece las condiciones por Sangaré

Además de Largie Ramazani y Umar Sadiq, el Valencia trabaja estos últimos días de mercado en otro perfil de futbolista, el del joven lateral derecho Buba Sangaré, nombre desvelado por SUPER. A principio de esta semana, Valencia, Roma y los agentes del jugador intensificaron las conversaciones en busca de un acuerdo que permitiera al conjunto blanquinegro incorporar al futbolista de 18 años, completando, así, la nómina de laterales derechos.

Sin embargo, a falta de cuatro días para que se cierre el mercado, no parece que vaya a ser una operación sencilla de cerrar. La Roma ha endurecido las condiciones y solo aceptaría desprenderse del futbolista mediante un traspaso y siempre que llegue una cantidad económica que satisfaga sus exigencias. Ni siquiera los fichajes en enero de Rensch y este verano de Wesley, ambos laterales derechos, abren la puerta de salida a Sangaré, a quien el club romano le ha comunicado que tiene sitio en la plantilla.

Desde el inicio de las conversaciones, la Roma se había mostrado reacia en todo momento a perder definitivamente el control que tiene sobre el prometedor lateral derecho, que llegó a la capital italiana el año pasado procedente del Levante UD a cambio de 1,3 millones de euros.

Así, la opción de Buba Sangaré para el Valencia no está rota, pero sí más complicada que antes. El club sigue pretendiendo la llegada del joven de 18 años y lo haría con ficha de jugador del Valencia Mestalla, aunque trabajaría en la dinámica del primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán. Alternaría el filial con el equipo mayor siendo competencia de Dimitri Foulquier y el mencionado Thierry.

Competencia, pero el Valencia por delante

Además, según se apuntaron desde Italia, otra dificultad es el interés de otros conjuntos importantes en el panorama europeo, como el Porto portugués. Sin embargo, según el periodista de 'Il Tempo' Filippo Biaffora, para la salida de Sangaré de la Roma, "el Valencia está por delante del Oporto bajo la fórmula de un préstamo con opción de compra".