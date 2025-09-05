La rodilla de Gavi complica su regreso ante el Valencia

Según ha informado 'RAC1', Gavi no acaba de sentirse bien de la rodilla durante estos días de parón internacional entrenando en Sant Joan Despí. El dolor continúa y todo indica que se perderá el encuentro ante el Valencia CF del próximo 14 de septiembre.

El encuentro de la jornada 4 será el primero oficial del FC Barcelona, para el que todavía no se conoce al cien por cien en qué escenario se jugará. A nueve días del choque, LaLiga no ha exigido todavía a la entidad barcelonista que marque el escenario. Las opciones son el Camp Nou, para el que no está lista aún la licencia de primera ocupación, o el Johan Cruyff, principal alternativa con apenas 6000 espectadores de capacidad.

Lo que dijo Flick

El entrenador, Hansi Flick, se refirió al caso de Gavi en la rueda de prensa previa al partido de la fecha 3 ante el Rayo Vallecano. "El plan es que pueda estar para el Valencia. Veremos cómo evoluciona. Hoy está mejor que ayer. Somos positivos". Sin embargo, de momento, la evolución no ha sido lo positiva que se esperaba desde el cuerpo técnico.

"Tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido contra el Rayo y su evolución marcará la disponibilidad", rezaba el comunicado oficial del Barça.

En ese sentido, las molestias que sintió hace algo más de una semana llevaron al canterano a abandonar el entrenamiento y a hacer unos días de reposo para ir siguiendo su caso. Gavi había completado una pretemporada muy buena, con sensaciones positivas después de ya cuajar una segunda mitad de curso pasado más que interesante. Poco a poco con más carga y presencia, pero sin riesgos ni precipitarse.