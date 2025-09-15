Dicen que el Barça le metió seis al Valencia. No, no fue así: el Valencia se dejó meter seis. Porque lo grave no es perder contra el Barça, lo grave es que el Barça jugara como si estuviera en un entrenamiento a puerta cerrada y que el Valencia aceptara el papel de comparsa sin rechistar. Se ha convertido ya en un ridículo habitual.

La primera parte ya fue una comedia de enredo: el Barça tocando y el Valencia persiguiendo sombras como quien busca Pokémon por la calle. El gol de Fermín parecía un aviso, pero no: era solo la primera bofetada de una paliza que pasa de ser histórica a habitual. De hecho es hasta vergonzante que lo más positivo de la primera mitad fuera irse con solo un gol en contra en el marcador.

Pero el Valencia CF consiguió lo imposible e impensable: empeorar la primera mitad. Y es que la segunda parte fue una caricatura de equipo: Con dudas, miedos, errores no forzados… hasta el punto que el segundo gol dejó a las claras la falta de entendimiento entre defensa y portero. Y a partir de ahí ya fue una fiesta azulgrana: Raphinha, Lewandowski, todos se apuntaron a la fiesta. Solo faltó que Xavi volviera y entrara a marcar el séptimo. Y damos gracias que Lamine estaba lesionado.

¿Y el Valencia? Pues nada, en su papel. Corriendo detrás del balón, tropezando entre ellos y sin Ni un grito, ni una patada a tiempo, ni una chispa de orgullo. Ayer quedó claro que lo de defender el escudo es opcional si se juega contra el FC Barcelona.

Corberán, Flick, Van Gaal y las maldiciones

15 días, dos semanas, 336 horas. Ese es el tiempo que Corberán ha estado preparando un partido que vuelve a dejar en ridículo cualquier planteamiento táctico. No me pregunten por qué, pero lo de Corberán con Flick es digno de estudio. No solo es que no le coge el punto, sino que parece que aquella maldición de Van Gaal y el Valencia CF se le ha girado en contra al conjunto de Mestalla. Incomprensible.

Lo peor no son los seis goles, sino la indolencia. La afición ya no exige ganar ligas ni jugar Champions porque es consciente de la realidad; pide no hacer el ridículo. Y ni eso. El Valencia actual no solo es incapaz de ganarle al FC Barcelona sino de jugarle un partido de fútbol con normalidad. El Levante UD de Julián Calero, con menos armas pero más castañas, a punto estuvo de ganarles de no haber sido por el bajón físico que pegó el conjunto granota. El Valencia CF, apenas un par de tiros en todo el partido.

Y mientras tanto, en la grada valencianista, la sensación es de hartazgo absoluto. Porque uno puede aceptar perder, pero no puede aceptar que su equipo salga al campo a posar y pedir camisetas. Y ayer el Valencia fue eso: un grupo de figurantes en un partido homenaje al FC Barcelona en el Johan Cruyff.

Lo triste es que ya ni sorprende. Es el signo de un club que se ha acostumbrado a las humillaciones como quien se acostumbra a vivir con goteras. Y cuidado: porque las goteras, si no se arreglan, acaban tirando la casa abajo.