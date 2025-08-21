La RFEF sanciona a Abel Bretones con dos partidos por su expulsión en el Bernabéu

Alessio Lisci no podrá contar con Abel Bretones para el encuentro que enfrenta a Osasuna y al Valencia CF el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 17 horas. El lateral asturiano fue expulsado en el descuento de la derrota de los rojillos en el Bernabéu. Pese a que el club navaroo impugnó la sación que el colegiado expuso en el acta, la RFEF ha anuciado que el Comité de Disciplina ha mantenido la decisión inicial, por lo que el futbolista se perderá los próximos dos encuentros.

El pasado martes, Osasuna cayó por la mínima en el estreno liguero en el Santiago Bernabéu (1-0) con un tanto de Mbappé desde los once metros. La polémica no faltó en el estadio blanco. El único gol del partido llegó tras un penalti cometido por Juan Cruz bastante cuestionado por el entorno futbolístico nacional. Pero fue en el minuto 94', en los últimos compases del choque que cerraba la primera jornada de la 2025/26, cuando Abel Bretones fue sancionado con una roja directa por "uso excesivo de la fuerza".

El equipo navarro mostró su indignación de manera inmediata: "En el tiempo de descuento, el colegiado le mostró la cartulina roja directa a Abel Bretones en una acción que incomprensiblemente no fue revisada por el VAR", publicó la entidad en su página web.

Osasuna presentó un recurso

El club rojillo expresó su desacuerdo con el "uso excesivo de la fuerza" que expuso el acta el encuentro como justificación de la expulsión del lateral de Langreo y decidió recurrir a la sanción al Comité de Competición, en la que exponía que, a su parecer, la acción de Bretones no era merecedora de roja, sino de una amonestación.

Fue ayer cuando la Real Federación Española de Fútbol publicó la resolución al recurso presentado por Osasuna, en la que el Comité de Disciplina, que ha mantenido la sanción de dos partidos al futbolista del equipo navarro, defendiendo que la acción se da "de manera vilenta, al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido", manifiesta el comunicado.

De esta manera, Alessio Lisci sufre el primer contratiempo de la temporada. No podrá contar con Abel Bretones no solo en el encuentro del próximo domingo ante el Valencia, sino también en la visita rojilla al RCDE Stadium.