Se retira Cristiano Piccini, un 'héroe' del Centenario

La temporada del Centenario ha sido la más feliz en la aciaga etapa de Meriton Holdings en el Valencia CF. Mestalla disfrutó de buen fútbol, de un equipo cargado de identidad, de una clasificación para la UEFA Champions League, unas semifinales europeas y la conquista de la Copa del Rey. Aquel curso tuvo actores protagonistas y también héroes inesperados sin los que no se entiende el éxito final de la campaña. Uno de ellos es Cristiano Piccini, que cuelga hoy las botas a sus 32 años.

El italiano no fue titular en aquel equipo. Perseguido por las lesiones, nunca pudo demostrar su mejor nivel vestido como valencnista, pero apareció en un momento providencial de aquella temporada para dar al Valencia CF el impulso necesario hacia la gloria. El estreno liguero fue muy dubitativo, a pesar del empuje y el compromiso del equipo, hizo del empate rutina y de la frustración un estado de ánimo. Hasta que apareció Piccini.

El gol que cambió la historia

El lateral florentino apareció en el minuto 93 del último partido de 2018 para rematar desde la frontal un balón contra la SD Huesca que se marchó al fondo de las mallas, haciendo estallar de júbilo a un estadio de Mestalla que se liberaba de toda la tensión acumulada por la dinámica del equipo.

El gol se convirtió en un punto de inflexión que lanzó al Valencia a cosechar un 2019 verdaderamente histórico, mostrando la mejor cara competitiva del equipo y haciendo soñar incluso al valencianismo con una doble final y regresando a la máxima competición europea.

El calvario de las lesiones

Piccini se retira antes de tiempo, pero harto ya de lidiar con las lesiones. El jugador llegó a ser internacional absoluto con Italia y apuntaba maneras de gran lateral, pero sus problemas para tener continuidad por problemas físicos acabaron siendo un calvario y un impedimento para desarrollar su carrera. A los 32 años ha dico 'basta' como jugador de la liga de Suiza.

Identificado con Valencia y su gente

A pesar de que no pudo estar en Valencia todo el tiempo que querría (acabó sumando 51 partidos y dos goles), quedó prendado de la ciudad y de la afición. Cuando la trágica DANA sacudió la que había sido su tierra, de hecho, donó 3.000 kilos de alimento y brindó unas emotivas palabras hacia el pueblo valenciano: "Desde la distancia no se entendía qué había pasado y luego empezamos a ver todas las noticias, fotos, vídeos y nos dolió mucho. Hemos llorado más de una vez. Hemos vivido en Valencia y hemos sido muy felices allí. Queremos mucho a Valencia, a su gente, y al Club y es como si nos hubiera pasado a nosotros. Nos ha afectado mucho. Valencia es nuestra casa y los valencianos nuestra gente y nos ha dolido lo que ha pasado”, expuso. El único escudo que besó en toda su carrera, de hecho, fue el del Valencia CF.