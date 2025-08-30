La Real Sociedad lleva al límite la decisión sobre el futuro de Umar Sadiq

El Valencia CF se acerca al final del mercado con un deber pendiente... el fichaje de un delantero centro que complemente a Hugo Duro. El elegido desde hace tiempo es Umar Sadiq, que se ha mojado completamente para apurar todas las opciones en su mano para volver a vestir la camiseta blanquinegra. El nigeriano quiere por encima de todo defender nuevamente al equipo de Mestalla y quedan dos días para que su deseo puede convertirse en realidad.

Dos días, es el límite que resta para el cierre de la ventana estival -aproximadamente 48 horas-, y Ron Gorlay y la dirección deportiva, liderada por Miguel Corona, siguen respirando optimismo en cuanto a las probabilidades para que este domingo se alcance, por fin, un acuerdo de cesión con la Real Sociedad. Un refuerzo que significaría el capítulo final a los fichajes. En total, serían ocho después de las llegadas desde el mes de junio hasta la fecha del portero Julen Agirrezabala, el defensa José Copete, los centrocampistas Baptiste Santamaría y Philip Ugrinic, el mediapunta Dani Raba y los delanteros Arnaut Danjuma y Largie Ramazani.

Como informó SUPER en el mediodía del sábado, las conversaciones se sucedieron en la primera parte del día en busca de un entendimiento que contente en la medida de la posible a las tres partes. La negociación, con el partido de los donostiarras en el Carlos Tartiere de Oviedo, ha vivido una pausa lógica por la tarde. No obstante, el plan valencianista es el de intentar que el asunto no se alargue hasta el lunes. Si así fuera, de todos modos, no se dejará a Sadiq en la estacada.

La Real, con menos prisas y pendiente de Soler y Yangel

Mientras tanto, la Real, que perdió contra las carbayones por un gol a cero y pendiente de cerrar los fichajes de Carlos Soler y Yangel Herrera, tiene bastante menos prisa que el Valencia en el tema Sadiq. Sin embargo, en las últimas horas, su presidente Jokin Aperribay, empieza a asimilar la imposibilidad de convencer al futbolista de que elija otro destino que no sea el Valencia. Con la operación Herrera muy avanzada con el Girona, el nigeriano de 28 años se ha negado por enésima vez a participar de ella poniendo rumbo a Montilivi. El mensaje del '9' es claro: Va a hacia Mestalla o se queda recuperando su dorsal en Anoeta.

Por ello, Aperribay se ha abierto a la vía de la cesión, a pesar de que sigue siendo firme y pretende que el Valencia aumente las condiciones ofertadas. Los valencianos ya ha subido su puja por el préstamo, si bien, el máximo dirigente realista les pide que entre el fijo y los bonus la cantidad sobrepasen el millón de euros. Eso sí, al menos, las posiciones vistas este sábado son un avance teniendo en cuenta que el presidente de los vascos solo ha querido hasta hace muy poco que la salida del delantero fuese como traspasado.

Ahora bien, con contrato en vigor hasta junio de 2028, los planteamientos de la Real pasan porque a la larga el préstamo sea lo más parecido posible a una venta. En este sentido, no debe olvidarse que en los cinco meses en los que Sadiq ha estado previamente en el Valencia, los 'txuri urdin' arañaron 1,5 millones entre el 'loan fee' y bonus una vez que el futbolista cumplió un mínimo de participaciones y el equipo se mantuvo en Primera división.

Una opción de compra de precio inferior

Las dos partes negocian para una cesión con opción de compra, aunque con menos tiempo de contrato por delante y teniendo en cuenta lo desembolsado ya por el Valencia hasta la fecha, el precio se presume inferior a los 9,5 millones, aplazados en varios pagos, que los ches declinaron afrontar el pasado junio. En este contexto, la meta de la Real consiste en que en junio no aparezca nuevamente de vuelta en Anoeta y ahorrarse los dos años que le restan de contrato. Y, en peor de los casos, si regresara, que lo hiciera arañando más dinero durante la cesión al Valencia por la consecución de objetivos individuales y colectivos no, excesivamente, complejos.

Una alternativa que encaja en la voluntad de la Real es un préstamo con opción obligada -compra a futuro-, aunque la misma debería ser muy asequible y con facilidades para que el Valencia la acabase aceptando. El entendimiento entre el jugador y el club de Mestalla es total, tanto que Sadiq perdona un porcentaje de su salario para que Gourlay y Corona puedan negociar con la baza de que el salario del delantero será asumido por el Valencia. Tan fuerte es el deseo de Sadiq de hacer carrera en València, donde ha encontrado el clima que no tuvo en Glasgow o Roma, que ya han hablado sobre condiciones contractuales más allá de la presente temporada.

¿Sadiq y Ramazani repetirán la delantera que ascendió al Almería en 2022? Por el nigeriano no va a quedar. Este sábado interactuó de nuevo con un mensaje en redes que colgó el pequeño extremo, pidiéndole en broma que se callase... Máximo en 48 horas, la resolución.