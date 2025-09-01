La Real Sociedad inscribe a Sadiq en LaLiga

El 'culebrón Umar Sadiq' ha llegado a su fin después de no alcanzar Valencia CF y Real Sociedad un acuerdo para su llegada a Mestalla. A pesar del gran esfuerzo realizado por el delantero, que se rebajaba sustancialmente la ficha y que esperó hasta el último día a los valencianistas, rechazando ofertas que le hacían ganar más dinero y que también le garantizaban minutos en la élite, el conjunto de Mestalla no ha alcanzado las demandas del cuadro 'txuri-urdin' y el nigeriano se queda en tierra.

El hecho de que la Real Sociedad haya dado el paso de incribir al futbolista en LaLiga después de haberle dejado sin dorsal y descartarlo de las primeras tres jornadas del campeonato indican que es muy poco probable que haya movimientos en su futuro en los últimos compases del mercado de fichajes.

Sadiq se queda en el Reale Arena a pesar de que parte en una gran desventaja para tener minutos después de cerrarse todas las puertas porque solamente quería marcharse al Valencia. Su apuesta no le ha salido bien y con el cierre de la ventana de contrataciones seguirá en San Sebastián... salvo que vaya a una liga que cierre el mercado más tarde.

Lucas Beltrán, a un paso

Lucas Beltrán llegaría cedido al Valencia para una temporada. A priori, llama la atención la versatilidad del atacante de 176 centímetros, un perfil diferente al de Umar Sadiq. En la pasada campaña en la serie A, el ex de River jugó más partidos como mediocentro ofensivo, mediapunta o extremo por la izquierda que como delantero centro con los 'viola'.

El exatacante de River Plate llegó al Calcio italiano hace dos veranos previa pago de 12,6 millones por parte de la Fiore. Durante dos temporadas en la serie A, Beltrán ha sumado 65 partidos en los que ha sumado 11 goles y ocho asistencias.