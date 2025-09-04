La Real Sociedad devuelve el dorsal a Sadiq y le pone deberes

Umar Sadiq, delantero por quien el Valencia CF suspiró hasta el último día de mercado, ha recuperado el dorsal que perdió al declararse en rebeldía durante el mes de agosto. Este jueves, la Real Sociedad ha actualizado la lista de dorsales para la temporada 2025/26, y en ella aparece Sadiq con el '15'. Curiosamente, el mismo número que lucirá Lucas Beltrán en Mestalla. El futbolista con quien Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y Miguel Ángel Corona, director deportivo, llenaron el vacío que dejaba el fichaje fallido del nigeriano.

El objeto de deseo del Valencia a lo largo del mercado estival ha cogido el '15' que dejó libre en la plantilla realista Urko. Otro de los descartes hechos por el entrenador, Sergio Francisco, es Álvaro Odriozola. De momento, también se queda en Anotea y lo hace con el '20' a la espalda en una plantilla en la que el '25' es el único número libre.

Dorsales para Guedes y Soler, '11' y '18'

Asimismo, en la lista, aparecen los exvalencianistas Guedes y Carlos Soler con el '11' y el '18', respectivamente. De hecho, el valenciano repite en Donostia la cifra que llevó a la espalda en sus dos primeras temporadas como profesional en el Valencia.

Catar, posible destino para el nigeriano

Desde el entorno de la Real, donde la relación entre Sadiq y el presidente, Jokin Aperribay, es tensa se continúa apostando por una salida del jugador, a pesar de haber recuperado el dorsal. Una salida con un destino, especialmente, marcado rojo: Aarabia y Catar, desde el nigeriano cuenta con varios intereses desde hace unos meses. Otros mercados abiertos, aparte de los árabes, son los de Turquía, donde Sadiq también fue requierido en el mercado de verano, Rusia, Grecia y México en el continente americano.

Entrenamientos en solitario

Según informa Cope Gipuzkoa, el atacante nacido en Nigeria ha empezado a entrenarse al margen con un plan específico personalizado. Semanas atrás, después de las vacaciones en tierras africanas, Sadiq fue ingresado en un centro médico a causa de una enfermedad. Ese traspié le obligó a perderse buena parte de la pretemporada con la Real. Este es el motivo, conforme indica la misma fuente, le ha preparado entrenamientos individuales para que recupere el tono físico.

Dos opciones le quedan a Sadiq tras no poder consumarse su deseo de volver a jugar en València. Aceptar una oferta de los mercados abiertos -todo apunta a un país árabe- o quedarse e intentar cambiar la opinión de Francisco, entrenador que tampoco va sobrado de atacantes de referencia en el área. En la actualidad, el sueco Orri Oskarsson se encuentra lesionado con un percance muscular.

Fuentes del Valencia trasladan que entre el domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre, la Real rechazó la única oferta de traspaso que hizo por Sadiq. Entre cuatro y cinco millones, más un 20 %. Cantidades de las que no hablan en San Sebastián, donde lo que sí se dice es que las propuestas de traspaso del Girona eran superiores a la del Valencia, aunque la Real tampoco lo vendió con el tiempo justo el último día, cuando Sadiq aceptó irse a otro lugar con un margen de apenas un par de horas para el cierre de la ventana a las 23:59 horas.