Una reacción que genera puntos y siembra dudas

El lunes, en las horas previas del partido en Cornellà-El Prat, Carlos Corberán admitía que el Valencia CF 2025/26 es un equipo "en fase de construcción". "La mejor versión del Valencia todavía no se ha visto", decía el técnico de Cheste. Un análisis validado al día siguiente por los propios futbolistas. Después de la debacle vivida en Barcelona, ha habido reacción. Sí. Ha habido puntos, en concreto, cuatro, pero también bastantes dudas.

A pesar de la victoria frente al Athletic Club y el empate ante el Espanyol, en estos últimos días el Valencia no se ha comportado como equipo a tiempo completo. A los leones se les ganó sin convencer tras una primera parte para el olvido. Y, precisamente, por no convencer se ha esfumado el triunfo en los últimos segundos en Cornellà-El Prat. Como dijo el entrenador, las piezas -en su mayoría, los ocho refuerzos- están por ensamblar para que el engranaje funcione los 90 minutos.

Por fin, un inicio con la actividad requerida

En la Barcelona 'perica', a diferencia de lo visto hasta entonces, por fin, el conjunto de Corberán entró al duelo con mayor activación que el rival. Más concentrado, intenso en la disputa de duelos y mucho mejor posicionado tácticamente sobre el césped del RCDE Stadium que los pupilos de Manolo González. Los frutos del trabajo bien hecho cayeron al cuarto de hora: Arnaut Danjuma envió a la red un servicio al segundo palo de Luis Rioja.

Sin embargo, en vez de oler sangre y morder por segunda vez, el Valencia se volvió a hacer pequeño pasados 20 minutos. Cuando parecía que la versión de la segunda parte ante el Athletic tenía continuidad, el equipo caminó hacia atrás. Volvió a recordar al de Barcelona, o al de las primeras partes contra la Real Sociedad y Osasuna. Un retroceso no esperado.

Había florecido un nuevo partido, y el Espanyol se adueñó de él. De ahí al final, a los blanquinegros -este martes vestido de precioso color granate- solo los sostuvo las actuaciones de Julen Agirrezabala, todavía más importante que hace unos días contra sus excompañeros, un omnipresente Mouctar Diakhaby, la doble acción de César Tárrega sacando dos balones antes de cruzar la línea de gol, y la cabeza de Hugo Duro para hacer el 1-2, instantes después de que Leandro Cabrera empatara a uno cerca de la hora de juego.

El remate de Hugo Duro, máximo goleador del equipo en este inicio irregular de temporada, fue el único del equipo en toda la segunda mitad. Con solo dos disparos a la portería de Dmitrovic, eso sí, el valencianista se confirmó hasta la fecha como un ataque letal. La virtud de la eficacia sobresale en el haber, mientras en el debe asustan las lagunas en defensa. Especialmente, en un centro del campo en el que Edu Expósito hizo casi siempre lo que quiso.

El acoso y derribo del Espanyol -21 remates, diez a portería, seis ocasiones claras y ocho córners- no fructificó hasta el aliento final. A los 96 minutos, Roberto prolongó con la cabeza y, de la misma manera, Javi Puado mandó la pelota a la red aprovechando la pasividad defensiva de un Valencia que tenía los tres puntos en el bolsillo sin merecerlos.

Los tres puntos hubiesen mandado a dormir al Valencia en Europa

En caliente, por el momento del golpe, el valencianismo sintió dos puntos perdidos. Pero carece, aún al menos, de ese equipo capaz de ganar hasta en los peores días. De ese ADN ganador que hubiera permitido dormir en posiciones europeas tanto tiempo después con diez puntos.

La realidad es que son ocho. En frío, visto el partido en diferido, fue un punto ganado. Un empate positivo, como positivos son los cuatro de seis en apenas tres días. La reacción está por completarse. El Valencia necesitará ganar y convencer el lunes al Real Oviedo en Mestalla.

Vía: Superdeporte