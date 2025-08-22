El Rayo Vallecano se interesa en Sadiq

Falta poco más de una semana para que termine el mercado de transferencias y el Valencia aún tiene pendiente traer a futbolistas en la parcela ofensiva. Carlos Corberán da prioridad a la zona atacante y quiere que el club acometa antes de que cierre la ventana de contrataciones tanto la figura del delantero como la del extremo para elevar la competencia en esta parcela y también mejorar el nivel de la rotación.

Girona y Rayo ponen el ojo

El hombre que quiere el entrenador de Cheste para que lidere la delantera es Umar Sadiq. Pero, el conjunto valencianista no es el único interesado en el fichaje del delantero nigeriano. Hace menos de una semana, el Girona se unió a la puja por el delantero. El conjunto gironí lo quiere en propiedad, una oferta que el cuadro ‘txuri-urdin' le interesaría más que la oferta del Valencia CF, pero el delantero sigue priorizando volver a Mestalla. Ahora mismo la prioridad txuri-urdin sigue siendo la de encontrar un traspaso por el futbolista y la aparición del Girona en la partida reafirma la convicción realista en poder dar salida al jugador a título definitivo. Además, el interés de los vascos con firmar a Yangel Herrera les hacen ver a Sadiq como una opción interesante en las negociaciones. Pero, al interés del Valencia y del Girona se une un equipo que juega competición europea.

Según ha informado el periodista italiano Matteo Moretto, el Rayo Vallecano se ha unido a la puja por el nigeriano. El conjunto rayista estaría buscando contratar a un delantero después de la marcha del club de Raúl de Tomás y Sergi Guardiola. Actualmente, el Rayo Vallecano solo tiene en la punta de referencia, al hijo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, y a Sergio Camello, por tanto, el conjunto de Vallecas tiene el objetivo de fichar a Sadiq, para reforzar la delantera. Además, el conjunto rayista esta temporada jugará Conference League y el proyecto de europa podría seducir al delantero nigeriano, aunque como ha informado Moretto, Sadiq de momento solo tendría ojos para fichar por el Valencia CF.