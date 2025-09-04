Ramazani confiesa lo que le convenció para fichar por el Valencia CF
El joven extremo valencianista fue cuestionado por sus motivos para recalar en Mestalla y su relación con Sadiq
Javier Bengoa
Largie Ramazani es un tipo peculiar. A sus 24 años ya ha demostrado de lo que es capaz sobre el terreno de juego. Destacó en el Almería, se marchó al Leeds y ahora ha empezado con buen pie en el Valencia CF, con quienes logró una asistencia de gol en los pocos minutos que disputó contra el Getafe CF en Mestalla.
Hombre de pocas palabras, prefiere hablar sobre el verde, pero una rueda de prensa de presentación es obligada y el belga ha tenido que pasar por ahí.
Fue cuestionado sobre su fichaje, conversaciones con Corberán, David Villa e incluso recibió la bienvenida de la mano de Vicente Rodríguez, uno de los mejores extremos de la historia moderna de España. Con todo ello, fue cuestionado sobre lo que le convenció para fichar por el Valencia CF. Se trata de una pregunta directa, pero sorprendió su respuesta al serlo todavía más: "el amor". Así es Largie. No dio más explicaciones.
La relación Ramazani - Sadiq
También fue preguntado por Umar Sadiq, amigo y excompañero en el Almería y con quien debía haber formado delantera en el Valencia CF de no torcerse las negociaciones con la Real Sociedad este verano. "Me hubiera gustado jugar aquí con él, pero esto es fútbol", sentenció el extremo belga.
