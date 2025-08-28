Ramazani ya está en Alicante y pone rumbo a València
El extremo belga ya ha aterrizado en el aeropuerto alicantino y este jueves pasará el reconocimiento médico con el Valencia CF, último paso antes de oficializar su cesión
Rafa Jarque
El nuevo fichaje del Valencia CF, Largie Ramazani, ya está en España, pero no en València, sino en Alicante, donde su avión ha aterrizado tras despegar esta tarde-noche desde Inglaterra. El futbolista belga viaja en coche ahora a la capital de Turia y este jueves pasará el reconocimiento médico con el club de Mestalla, último paso antes de oficializar su cesión.
En declaraciones recogidas por Tribuna Deportiva y EC Valencianista, Ramazani ha expresado que sí ha "hablado con Corberán", con quien podrá completar su primera sesión de entrenamiento este jueves.
Séptimo refuerzo para Corberán
Largie Ramazani se va a convertir en la séptima incorporación del verano para el Valencia CF después de que el conjunto blanquinegro haya cerrado este jueves con el Leeds los últimos flecos que impedían el acuerdo. Finalmente, el ex del Almería jugará en Mestalla a modo de préstamo sin opción de compra.
Getafe, imposible salvo sorpresa
El Valencia tuvo la intención de que Ramazani llegara a tiempo para entrar en la convocatoria de cara al partido de este viernes frente al Getafe, pero la operación ha tardado algo más de la cuenta en cerrarse y, salvo sorpresa, el belga no estará disponible para recibir al conjunto azulón.
