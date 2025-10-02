Rafa Mir habla sobre de motivos por los que no triunfó en el Valencia

Rafa Mir triunfa ahora en el Elche, algo que no consiguió en el Valencia CF. ¿Qué ha cambiado? El delantero ha sido protagonista este jueves ya que ha sido presentado de forma oficial como jugador del conjunto ilicitano y este acto, ha hablado de los motivos por los que no triunfó en el conjunto de Mestalla. El atacante asegura que el pasado año "las cosas no salieron" en el Valencia y que esta temporada está "disfrutando" en el conjunto ilicitano.

"El pasado está para aprender de él. Las cosas no salieron como queríamos, pero de todo se aprende", indicó ante los medios sobre su etapa en el conjunto de Mestalla, de la que recordó que una lesión le tuvo "muchos meses" fuera del terreno de juego. "Ahora estoy disfrutando y hay que seguir en esta línea de trabajo y ambición", añadió el atacante cedido, con opción de compra, por el Sevilla.

El futbolista murciano llegó hace dos veranos a la capital valenciana después de varios intentos en diferentes mercados como la gran apuesta de Rubén Baraja, pero su proceso judicial por una denuncia de agresión sexual y las lesiones le mantuvieron un tiempo apartado del equipo. Con Carlos Corberán no fue protagonista, aunque en los últimos partidos aumentó su participación y cerró su etapa con la elástica valencianista con un gol, dos asistencias y 743 minutos en LaLiga.

Sin objetivo goleador

Rafa Mir también aseguró que ha recibido "cariño y confianza" por parte del club ilicitano y de su entrenador, Eder Sarabia. "No hay mejor forma de devolverla que hablar dentro del campo", apostilló. El atacante murciano no se marcó ningún objetivo goleador, aunque confió en alcanzar el nivel de juego de su temporada en Huesca o los primeros años en el Sevilla. "No me planteo ningún escenario, sólo el día a día. Seguir trabajando y disfrutando de lo que hacemos, porque eso nos dará un premio grande al final", argumentó.

En cuanto al inicio de competición del Elche, cuarto clasificado e invicto, el ariete señaló que el vestuario ilicitano no se plantea más objetivo "que el siguiente partido". "Tenemos ya la mente puesta en el Deportivo Alavés. Todo lleva su proceso y estamos disfrutando del camino, que es lo que nos va a traer grandes cosas", argumentó.

El futbolista del Elche, por último, no quiso especular con una posible llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, con el que ya coincidió en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Pienso en el día a día, en trabajar, en seguir haciendo goles y en dar alegrías a la gente que ha confiado en mí. Todo lo demás ya vendrá", sentenció.

Vía: Superdeporte