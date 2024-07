Rafa Mir 'golpea' al Sevilla: "Hay que tener respeto por tu palabra..."

Rafa Mir se abrió en canal en 'DAZN' para ofrecer su versión sobre su historia y relación con el Sevilla. Llegó cedido este mismo verano al Valencia con una opción de compra de cinco millones. Y si el cuadro 'che' no la ejecutase, pues regresará a la entidad hispalense, respetando el año de contrato que le restaría, vigente hasta 2026.

"Cierro una etapa una etapa complicada también ha sido muy bonita y mirando al futuro con las máximas ganas e ilusión y de demostrar el futbolista que soy", expresa el '9'. El lunes salió a la luz un adelanto de la entrevista que se publicaría el martes por la mañana, en la que principalmente Rafa explica cómo tuvo que quedarse en el Sevilla en contra de su voluntad, después de que el Valencia diera luz verde a su incorporación en julio de 2023.

FICHAJES QUE SE QUEDARON EN 'GATILLAZOS'

"Yo en verano (2023) les transmití que quería salir, cambiar de aires e ir a Valencia. El club también había apostado por mí", argumenta. Señala, sobre todo, como principales responsables de varios incumplimientos de palabras a dos figuras en el club: a Del Nido Carrasco y Víctor Orta. No dejaron que pusiera rumbo a Valencia o Milan el pasado verano, y al conjunto valencianista en invierno.

"El Sevilla pone unas condiciones y en el último momento las quiere cambiar, 'que no que ahora no'. Yo le dije [a Víctor Orta] que me había dado su palabra, que me había dado la mano y que ahora me dejara a mí decidir. Como habíamos quedado. Y me dice que yo iba a ser un jugador muy importante. Y me volví a casa resignado", insiste.

"Yo estaba esperando en casa con la maleta preparada para coger el avión hacia Milán", dice. "Y me comunican que no encuentran un sustituto, un recambio y que por ese motivo no me dejan salir. Y al día siguiente de cerrar el mercado anuncian a otro compañero (Mariano) y me quedé sorprendido", continúa.

Asimismo, asegura que "llorar no lloré en ese momento", pero sí que entró en "una gran frustración y un enfado" que duraron muchísimos meses. Y claro, el 'culebrón' volvió a retomar fuerza el pasado mes de enero: "El último día de mercado vuelve a aparecer el Valencia en escena. Me comunican que ya han llegado a un acuerdo que se están intercambiando información. Entonces me llama Corona y nos comunica que han cambiado las condiciones y que retiran la oferta".

"Del Nido jr. fue el que cambió las condiciones. Y el Valencia por respeto se retira de la negociación, cosa que yo veo normal", explica, señalando directamente al máximo diregente del club. Y fue cuando se acercó a las oficinas para pedir explicaciones por todo lo ocurrido: "Nos reconocieron que habían cambiado las condiciones, que nos pedían perdón, hubo palabras más altas que otras, como era lógico en esa situación".

De todas formas, Rafa no culpa al Valencia de lo sucedido, ya que trató de que el Sevilla contactará con el club valencianista "pidiéndoles perdón" para revertir la situación, pero ya no había nada que hacer. Eso sí, lanza un ataque en cierta medida a la gestión del Sevilla: "Hay que tener respeto por tu palabra, como me han enseñado en casa y menos en estos niveles. Esa desorganización que tenemos dentro del club [Sevilla] es muy marcada, ha pasado con muchos jugadores y muchas facetas y esto es un claro ejemplo de cómo funciona".